Was Ist Was und Haribo kooperieren

Aus den Unternehmen

WAS IST WAS und HARIBO: Das Dream-Team zum Schulstart

Zwei weltbekannte Marken verschönern gemeinsam den Schulstart nach den Sommerferien: Der Nürnberger Kindersachbuchverlag Tessloff und der Bonner Süßwarenhersteller HARIBO starten zum Schulbeginn eine gemeinsame Kooperation im deutschen Handel. Wer zwischen dem 18. Juli 2022 und dem 10. September 2022 drei HARIBO-Produkte kauft, kann einen von 1.111 WAS IST WAS „Wissensvorräten“ gewinnen.

Mit dem Ansatz, Kinder spielerisch und auf Augenhöhe an Sachwissen heranzuführen und sie in ihrer Neugier zu bestärken, ist die Reihe WAS IST WAS aus dem Tessloff Verlag zu einer Kult-Marke im Kinderbuchsegment geworden – mit einer Gesamtauflage von über 100 Millionen Exemplaren. Für die Kooperation mit HARIBO wurden zwei besonders erfolgreiche Titel der Reihe ausgewählt: Band 1 „Unsere Erde – Der blaue Planet“ sowie einer der Top-Titel von WAS IST WAS Junior „Im Zoo“. Supermarkt-Kund*innen, die zum Schulstart drei HARIBO-Produkte aus den speziell gestalteten Ladendisplays kaufen und innerhalb des Aktionszeitraums den Kassenbon online hochladen, haben die Chance auf einen von insgesamt 1.111 „Wissensvorräten“ (Paket aus den beiden genannten WAS IST WAS-Titeln und einer exklusiven Goldbären-Tonie-Figur). Außerdem erhalten alle Gewinnspielteilnehmer*innen eines von zwei Download-Heften im PDF-Format gratis, die auf jeweils rund zwölf Seiten bunten Mal- und Rätselspaß bieten.

Die bekannte Marke WAS IST WAS bietet Wissensvermittlung für verschiedene Altersgruppen und in unterschiedlichen Medienformaten. Neun von zehn Mütter und ebenso viele Kinder im Alter von acht bis elf Jahren sind gemäß einer Marktforschungsstudie aus dem Jahr 2020 mit den Sachbüchern des Tessloff Verlags wohlvertraut. „Wie der berühmte Goldbär von HARIBO begeistern auch unsere Kindersachbücher Jung und Alt gleichermaßen. Naschen und Lernen – das ist ein echtes Dream-Team“, erklärt Katja Meinecke-Meurer, Geschäftsführerin des Tessloff Verlags. „Aus unserer Sicht ist HARIBO der perfekte Partner für diese einzigartige Partnerschaft. Als Weltmarktführer für Fruchtgummi und Lakritz stehen bei HARIBO vor allem Familien ebenso im Mittelpunkt wie bei uns.“

Anika Krüger, Leitung Brandmanagement von HARIBO, ergänzt: „Die HARIBO-Schulstart-Promo ist ein Highlight auf der Fläche in diesem Jahr und bringt die Zielgruppen perfekt zusammen. Wir freuen uns sehr über diese Kooperation und wünschen schon jetzt allen Gewinnern viel Spaß und Spannung mit unseren HARIBO-Produkten und den tollen ‚Wissensvorräten‘ von WAS IST WAS.“ Neben Schulranzen, Federmäppchen und Stiften gehören traditionell auch süße Naschereien & Co. in die Schultüte.

Tessloff Verlag:

Tessloff veröffentlichte als erster Verlag in Deutschland Sachbücher für Kinder und ist heute führend auf diesem Gebiet. Tessloff begleitet Kinder mit Engagement und Herzblut beim Entdecken ihrer Umwelt, führt sie spielerisch und auf Augenhöhe an Sachwissen heran und vermittelt auch komplexe Zusammenhänge mit Leichtigkeit und Spaß. Ob als Buch, Hörspiel, per Hörstift oder Voice-Anwendung – ein breit aufgestelltes Portfolio an Produkten und Marken fasziniert Kinder aller Altersstufen. Die international erfolgreiche Marke WAS IST WAS bringt spannendes Sachwissen, einfach und verständlich aufbereitet, in jedes Kinderzimmer und macht Kinder zu Experten. Der digitale Hörstift BOOKii lässt Kinder Bücher interaktiv ganz neu entdecken. In den erzählenden Sachbüchern rund um die Figuren „Der kleine Major Tom” und „Der kleine Medicus” sind Kinder live dabei und erleben abenteuerliches Forscherwissen. Kreative Beschäftigungstitel und Lernhilfen regen zum Entdecken an und stärken Kinder in ihrer Entwicklung.