Neuer Tellkamp-Roman: Verrisse fördern den Verkauf

Der Roman „Der Turm“ von Uwe Tellkamp zählt zu den oft genannten Beispielen dafür, dass sich literarische Qualität und kommerzieller Erfolg nicht ausschließen: Der 2008 erschienene Suhrkamp-Titel erreichte nicht nur Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste und bei den Verkaufszahlen die magische 1-Mio-Marke, sondern wurde auch mit Kritikerlob und zahlreichen Literaturpreisen bedacht, allen voran dem Deutschen Buchpreis.

Mit „Der Schlaf in den Uhren“ ist jetzt die Fortsetzung des Erfolgsbuches erschienen. Und die sorgte bereits im Vorfeld für eine Debatte in den Feuilletons.

Auslöser war eine Diskussionsveranstaltung mit Durs Grünbein – ebenfalls ein Suhrkamp-Autor –, in der Tellkamp öffentlich Kritik an der Rolle von Politik und Medien in der Flüchtlingskrise äußerte, worauf sich sein Verlag distanzierte und die Spekulationen hochkochten über den Inhalt des neuen Romans.

Mittlerweile haben alle großen Medien den „Schlaf in den Uhren“ besprochen, und das Urteil der Rezensenten fällt durchweg negativ aus, von „Süddeutscher Zeitung“ („Literarisch missglückt“) bis „NZZ“ („Ein ziemlicher schlechter Roman“). Angesichts der vielen Verrisse warf der „Tagesspiegel“ die Frage auf, ob der neue Tellkamp trotzdem ein Bestseller wird: „Wollen sich jetzt erst recht viele Leser und Leserinnen ihr eigenes Bild machen?“ Die Antwort liegt vor: „Der Schlaf in den Uhren“ ist in dieser Woche höchster Neueinsteiger auf Platz 3 der SPIEGEL-Bestsellerliste. Womit nun auch ein Tellkamp-Titel das Paradebeispiel für die Verkaufsförderung durch Verrisse liefert.

