Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH führt knkVerlag ein

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, zu der auch die Tochterunternehmen Datakontext und Ecomed Storck gehören, hat den Vertrag zur Einführung von knkVerlag unterschrieben. Die Projektteams wurden definiert und die gemeinsame Arbeit am Projekt hat bereits begonnen.

„Wir nutzen bereits das knk365 CRM und bauen mit knkVerlag die Nutzung der Plattform von knk und Microsoft weiter aus. Dabei erwarten wir eine spürbare Automatisierung unserer Prozesse. Mit knkVerlag werden wir zudem unsere digitalen Geschäftsmodelle und Angebote systematisch erweitern“, sagt HJR-Geschäftsführerin Sabine Meuschke-Walbert.

Eingeführt wird knk als ERP-Software für vor allem für den Vertrieb von Online-Da-tenbanken, Loseblatt-Werken, Seminaren/Webinaren Büchern und Zeitschriften, für die Vertragsverwaltung, und die Honorarabrechnung.

Thomas Bussmann, Sales Director bei knk, fügt hinzu: „Wir freuen uns sehr, mit Hüthig Jehle Rehm zusammenzuarbeiten und die Verlagsgruppe dabei zu unterstützen, interne Abläufe zu optimieren und die Zukunftsfähigkeit zu sichern. Diese Partnerschaft ist das Ergebnis einer intensiven Evaluierung und gemeinsamer Visionen für Innovation und Wachstum.“

Über die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm:

Die Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH ist ein Fachverlag mit Standorten in München und Heidelberg und gehört zur Südwestdeutschen Medienholding GmbH. Mit den Marken rehm, jehle, r. v. Decker und Otto Bauer bietet Hüthig Jehle Rehm juristisch geprägte Fachinformationen in allen Medienformen an. Die Tochterunternehmen Ecomed/Storck und Datakontext haben ihren Sitz in Landsberg/Hamburg bzw. Frechen. Der Themenschwerpunkt bei Ecomed/Storck liegt auf den Bereichen Gefahrgut und Gefahrstoff während Datakontext insbesondere Produkte zur Entgeltabrechnung und IT-Sicherheit anbietet.

Über knk:

knk ist Fördermitglied im Medienverband der freien Presse und korrespondierendes Mitglied im Börsenverein des deutschen Buchhandels. Die knk Gruppe betreut mit

rund 220 Mitarbeitern über 450 Verlage in Deutschland, Europa, Nordamerika und Asien.

Die knk Business Software AG entwickelt und vertreibt mit knkVerlag die weltweit ein-zige von Microsoft zertifizierte Branchensoftware für das Verlagswesen. knkVerlag ba-siert auf modernster Web- und BI-Technologie.

Zur knk Gruppe gehören auch die Marken „muellerPrange“ und „VM Verlags-Manager“, die im deutschsprachigen Raum marktführende Anzeigen- und Leser-Software für Publikumszeitschriften und Zeitungen, sowie Bradbury Phillips International, die Spezialsoftware für das Lizenzgeschäft und Honorarsoftware aus Großbritannien. Die knk Customer Engagement GmbH hat sich als Teil der knk Gruppe auf die Bereiche CRM, Marketing Automation und KI-Anwendungen spezialisiert. Die knk Cloud Services GmbH bietet Managed Services, Cloud Deployment und spezifische Web-Apps. Der Bereich Content Management, Publishing und Production in allen Medienformen wird innerhalb der knk Content Management Solutions GmbH gebündelt.