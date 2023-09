Verlagsgruppe Beltz baut psychotherapie.tools weiter aus

Aus den Unternehmen

Die Verlagsgruppe Beltz erweitert ihr 2020 gestartetes Online-Angebot für Psychotherapeut:innen psychotherapie.tools. An die Seite des umfangreichen Materialien-Portfolios treten professionelle Videoinhalte für die Aus- und Weiterbildung.

Bereits über 10.000 Materialien stehen auf psychotherapie.tools zu Verfügung. Psychotherapeut:innen können sich so flexibel und für die jeweilige Therapiesituation zugeschnitten Inhalte aus dem umfangreichen Buchprogramm der Verlagsgruppe Beltz zusammenstellen. Die Materialien können entweder sofort ausgedruckt oder über das eigene Nutzerkonto zentral verwaltet und genutzt werden. Die Inhalte umfassen dabei sowohl einzelne Arbeits- und Infoblätter als auch Bundles mit mehreren Beiträgen zu einem bestimmten Thema oder einer spezifischen Störung. Das Angebot wird laufend aktualisiert und ausgebaut

Nun erweitert Beltz dieses Angebot um Videoinhalte für die Aus- und Weiterbildung. Im Videostreaming können Nutzer:innen erfahrenen Psychotherapeut:innen in 20 Video-Playlists zu verschiedenen Störungsbildern und Therapiemethoden über die Schulter schauen. Hinzu kommt ein umfangreiches Programm akkreditierter Fortbildungen in Form von Webinaren, die einen kompetenten Einblick in aktuelle Fachthemen und Trends der Psychotherapie gewähren. Alle Teilnehmer:innen erhalten eine je nach Webinar variierende Zahl an Fortbildungspunkten.

Für Institutionen, Kliniken und Universitäten wurden zudem günstige und auf die Anzahl der Nutzer:innen zugeschnittene Modelle entwickelt, die sich an den Bedürfnissen der Einrichtung orientieren.

»Es war der logische nächste Schritt für psychotherapie.tools. Die Bedeutung von audiovisuellen Inhalten wird stetig größer; außerdem können wir durch die Kombination aus Streaming und Webinaren allen unseren Nutzer:innen ein ganzheitliches Fortbildungsangebot machen, das nicht nur für die Therapie ganz praktischen Nutzen hat, sondern durch die Akkreditierung der Webinare auch in ihrer Qualität abgesichert ist. Ein zusätzlicher Bonus ist sicherlich, dass Teilnehmer:innen dadurch auch Fortbildungspunkte sammeln können«, erklärt Dr. Svenja Wahl, Verlagsleiterin Psychologie bei der Verlagsgruppe Beltz. Marianne Rübelmann, Geschäftsführerin, ergänzt: »Wir sind froh, dass wir mit psychotherapie.tools in die Zukunft der Versorgung von Psychotherapeut:innen mit Fachinformationen investiert haben. Die Ergänzung um Video-Content ist für uns die nächste Evolutionsstufe für unsere Plattform. Wir wollen weiter in die Digitalisierung und damit die zukünftigen Geschäftsmodelle investieren, psychotherapie.tools ist unser Flaggschiff für den anstehenden Wandel.«