Drei Neuzugänge für die Verlagsgruppe Beltz: Max Bade, Stephanie Treitz, Martyna Różańska

Aus den Unternehmen

Drei Neuzugänge für die Verlagsgruppe Beltz: Max Bade kommt als Produktmanager digital für die Psychologie Heute, Stephanie Treitz und Martyna Różańska verstärken den Handelsvertrieb Beltz und Campus.



Zu Ende Juni startete Max Bade als Produktmanager digital in der Redaktion der Psychologie Heute und berichtet dort an Chefredakteurin Dorothea Siegle. Doppelten Zuwachs für das Handelsvertriebsteam Beltz und Campus gab es am 1. Juli durch Stephanie Treitz und am 18. Juli durch Martyna Różańska, die vornehmlich im Bereich Datenmanagement und Auslieferungssteuerung arbeiten wird. Beide berichten an Handelsvertriebsleiter Joachim Bischofs.

Max Bade hat zunächst eine Ausbildung als Bankkaufmann gemacht und dann BWL in Frankfurt/Oder studiert. Danach startete er beim Online-Magazin LizzyNet (damals Tochter der DuMont Mediengruppe) im Marketing / SEO und der Akquise für das Portal. Für die DuMont Mediengruppe unterstützte er den Aufbau der Online-Shops vom Kölner Stadt-Anzeiger, Kölnische Rundschau und EXPRESS und wurde zum Referent Unternehmensentwicklung, insbesondere für das Produktmanagement der Zeitungsshops. Innerhalb der Gruppe war er danach 10 Jahre für die MVR Mediavermarktung Rheinland GmbH für den strategischen sowie operativen Ausbau der Shops verantwortlich. Zuletzt war er bei dem Möbeldiscounter ROLLER als Senior Content Manager beschäftigt.

Stephanie Treitz hat ihren BA in Buchwissenschaft in Mainz erworben und danach den Master in Print & Publishing an der HdM in Stuttgart. Nach ihrem Volontariat im Vertrieb & Marketing des Rosenheimer Verlagshaus wechselte sie als Vertriebsmanagerin zur wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) in Darmstadt.

Martyna Różańska hat Germanistik studiert und danach eine Ausbildung zur Buchhändlerin bei Lehmanns Media in Heidelberg absolviert, wo sie erste Erfahrungen in Sachen Auslieferung und Datenmanagement sammeln konnte.