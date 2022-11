Filialatlas 2023: Verfestigte Filiallandschaft

Handel

Der filialisierte Buchhandel umfasst in Deutschland 724 Standorte ohne die zahlreichen von Filialisten betriebenen Verkaufsstellen im Nebenmarkt. Kennzahlen und Trends – abgeleitet aus dem buchreport-Filialatlas 2023.

Für diesen buchreport-Filialatlas 2023 wurden insgesamt 750 buchhändlerische Filialstandorte erfasst und analysiert. Enthalten sind in der Übersicht der gewachsene Kernbestand des Filialbuchhandels sowie vollzogene oder perspektivische Veränderungen der jüngsten Zeit.

Methodische Bereinigung

Gegenüber der Vermessung in den Vorjahren sind auch grundsätzliche Bereinigungen vorgenommen worden: Sie betreffen vor Ort nicht buchhändlerisch betreute Buchverkaufsstellen, namentlich Shop-in-Shop-Flächen, die von großen Ketten im Rackjobbing bestückt werden. Sie sind letztlich nur ein Selbstbedienungs-Sortiment in Warenhäusern und SB-Märkten oder auch ein Randsortiment im Fachhandel bei Textilern oder Unterhaltungselektronik-Händlern.

Im Zuge der Übernahme von Buchflächen der Galeria-Gruppe (Karstadt Kaufhof) durch Hugendubel waren derartige Standorte zunächst in den Filialatlas aufgenommen worden. Mittlerweile versorgen Hugendubel und Thalia vergleichbar integrierte Regal- und Shop-Flächen in vierstelliger Zahl mit schmalen Buchangeboten. Trotz des Auftritts unter den großen Buchhandelsmarken werden sie hier nicht als „Filialen“ gewertet. Die im Filialatlas 2022 noch enthaltenen ca. 100 kleinen Hugendubel-Galeria-Standorte sind somit im neuen Filialatlas nicht mehr berücksichtigt, wohl aber einige größere, buchhändlerisch bewirtschaftete Flächen in Warenhäusern, u.a. in Berlin.

Filialatlas 2023 – im buchreport.magazin 11/2022 Das buchreport.magazin steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung.

Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.

Veränderungen

Unabhängig von der methodischen Bereinigung hat sich seit der Veröffentlichung vor einem Jahr an gut 8% der Standorte etwas verändert in Form von Schließungen, Neueröffnungen, Flächenveränderungen sowie geänderten Besitzverhältnissen und Übernahmen bisheriger Standort-Buchhandlungen in ein Filialnetz. Damit gibt es deutlich weniger Bewegung im Filialbuchhandel als in den Vorjahren. Wesentliche Korrekturen (zu) großer Flächen sind mittlerweile abgeschlossen. Sie haben den Strukturwandel reflektiert, der durch den dynamisch zulegenden E-Commerce geprägt ist. Für zusätzlichen Druck hatte 2020/21 die Hochphase der Coronakrise gesorgt.

Filialpegel

Die Zahl der Filialbuchhandlungen insgesamt hat sich nach der massiven Rückbauphase ab 2016 stabilisiert. Der aktuelle Filial­atlas 2023 kommt auf 724 fortgeführte Standorte, einschließlich bereits avisierter Übernahmen und Neueröffnungen. Neu enthalten ist Schmitt & Hahn mit seinen 8 Standortbuchhandlungen.

Schließungen

Gegenüber dem vorangegangenen Filial­atlas gibt es aktuell 24 vollzogene oder absehbare Schließungen – noch einmal weniger als im bereits „ruhigen“ Vorjahr und kein Vergleich zu den Rückzugswellen der Jahre 2013 bis 2015, als zum Teil mehr als 100 Standorte aus dem Filialatlas gestrichen werden mussten. Derzeit werden also weitgehend normale standortbezogene Entscheidungen getroffen, wobei Osiander etwas mehr Korrekturen seiner dynamischen Expansionsphase vornimmt. Wie in den Vorjahren forciert Weltbild seinen Rückzug aus dem Stationären. Neben den Schließungen wurden auch Filialen weitergegeben, zuletzt vor allem an Hugendubel.

Umbau und Umzug

Wurden im Vorjahr rund 80 Standorte gezählt, an denen Verkaufsflächen durch Umbau oder Umzug verändert, d.h. in aller Regel verkleinert wurden, so sind es diesmal nur eine gute Handvoll Filialstandorte, an denen Handwerker oder Umzugsunternehmen tätig wurden. Dem massiven Schrumpfen der Verkaufsfläche in der Vorjahresanalyse (20.000 qm) steht so jetzt nur ein Minus von gut 500 qm gegenüber.

Neue Filialflächen

Neue Filialstandorte entstehen sowohl durch klassische Neueröffnungen als auch durch Übernahmen bislang unabhängiger Buchhandlungen. Aktuell sind nur 10 neue Filialistenstandorte mit einem addierten Volumen von 2900 qm zu vermelden. Sie sind fast ausnahmslos der Expansion des Marktführers Thalia zuzuordnen.

Die anderen Übernahmen betreffen bereits vorhandene Filialflächen, wie die angesprochene Weitervermietung von Weltbild-Ladenflächen an Hugendubel sowie die Übernahme der Buchhandlungen des im Frühjahr gestorbenen Buchhändlers Christoph Greuter durch die Rupprecht-Kette.

Gesamtfläche

Alles in allem summieren sich die 724 fortgeführten Filialbuchhandlungen auf 374.500 qm. Dieser Wert ist wegen der Bereinigungen nicht direkt vergleichbar mit dem Vorjahreswert. Tatsächlich ist die Veränderung der Filialfläche gering.

Filialgrößen

Im filialisierten Vollbuchhandel, also in Allgemeinsortimenten ohne Fachbuch- und Religionsspezialisten sowie Schmalspur-Buchhandel, geht die Durchschnittsgröße der Läden von Jahr zu Jahr signifikant zurück:

820 qm (Filialatlas 2016)

770 qm (2017)

710 qm (2018)

700 qm (2019)

660 qm (2020)

635 qm (2021)

580 qm (2022)

565 qm im aktuellen Filialatlas 2023.

Die Bandbreite der Allgemeinsortimente reicht wie im Vorjahr von 40 bis 3784 qm. Knapp die Hälfte der Filialbuchhandlungen liegt im Größenspektrum zwischen 300 und 800 qm.

Großflächen

Die Zahl der Buch-Großflächen (mehr als 1000 qm) ist in jüngster Zeit nicht weiter geschrumpft:

85 Filialbuchhandlungen haben mehr als 1000 qm Verkaufsfläche.

25 Filialbuchhandlungen ver­fügen über 2000 qm und mehr.

4 Filialbuchhandlungen weisen 3000 qm und mehr auf.

Thomas Wilking | Dokumentation: Sabine Müchler | Kartografie: Tanja Nüse-Balzer