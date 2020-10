Das ist Thalias Plattform-Idee: Services für andere Buchhandlungen

Weiter in der Fläche wachsen, ohne selbst in neue Läden zu investieren: Dieses Thema treibt Thalia-Chef Michael Busch schon seit ein paar Jahren um. Der Marktführer will sich neben seinem Filialnetz auch als „Plattform“ für Standortbuchhändler positionieren. Den Partnern sollen Dienstleistungen und Einkaufsvorteile geboten werden.

Dies ist ein Beitrag aus dem buchreport.express 43/2020.