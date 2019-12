Susanne Reeh wird Herstellungsleiterin bei Gerstenberg

Personalia, Verlage

Stabwechsel in der Herstellungsabteilung bei Gerstenberg: Susanne Reeh, seit 2011 als Herstellerin in dem auf Kinder- und Jugendbücher spezialisierten Verlag tätig, übernimmt zum Jahresbeginn die Abteilungsleitung von Friedrich Weskott, der sich in den Ruhestand verabschiedet.

Weskott hat die Herstellung des Hildesheimer Verlages 23 Jahre geleitet. „Wir werden Friedrich Weskott mit seiner großen Erfahrung, seinem ästhetischen Gespür und seinem Verhandlungsgeschick vermissen, aber freuen uns sehr, in der ebenso geschätzten Kollegin Susanne Reeh eine Nachfolgerin gefunden zu haben“, sagt Gerstenberg-Geschäftsführerin Daniela Filthaut.