Sindhya Bergamin stößt zur NordSüd Lizenzabteilung

Aus den Unternehmen, Personalia

Ab November 2020 kommt Sindhya Bergamin (46) als Mutterschaftsvertretung für Louise Münzer zur Lizenzabteilung von NordSüd. Die Juristin stieg 2011 bei Orell Füssli ins Verlagswesen ein, zunächst als juristische Lektorin. Dann übernahm sie dort Ende 2012 die Lizenzgeschäfte für Atlantis und Orell Füssli Kinderbuch, sowie für Globi und Carigiet. Während Sindhya Bergamin Kinderbuchlizenzen betreut, baut sie sich parallel dazu ein Standbein als Illustratorin auf.

Unsere Lizenzabteilung trägt die NordSüd-Geschichten in die Welt hinaus. In den letzten Jahren wurde der Lizenzverkauf im Verlag ausgebaut, das internationale Netzwerk vergrössert, neue Partnerschaften sind entstanden. Unsere Backlist wird aktiv zu Verlagen rund um den Globus gebracht und die Werke verschiedener Künstler international zugänglich und sichtbar gemacht. Auch im deutschsprachigen Raum kümmert sich unsere Lizenzabteilung um den Verkauf von Rechten in den Bereichen Audio, Theater, Planetarium, Merchandising und Softcoverlizenzen. Unten verlinkt finden Sie unseren Lizenzkatalog fürs Frühjahrsprogramm 2021 und unseren Illustrators Catalog.

Sindhya Bergamin wird die Lizenzgeschäfte des NordSüd gemeinsam mit Laetitia Oertle während der Abwesenheit von Louise Münzer betreuen. Wir freuen uns über die Verstärkung im Team und auf viele weitere schöne Ausgaben unserer Bücher in unzähligen Sprachen.