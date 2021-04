»Shadow and Bone. Legenden der Grisha« im Stream

Bücher und Autoren

Translator

Der Streaminganbieter Netflix zeigt die Serienadaption von Leigh Bardugos „Grischa“-Trilogie“ als „Shadow and Bone. Legenden der Grisha“ ab Freitag, 23. April. Zum Hintergrund:

Dass die Adaption epischer Fantasy-Romane für das Fernsehen funktionieren kann, hat die in acht Staffeln realisierte Verfilmung von George R. R. Martins „Das Lied von Eis und Feuer“ (Penhaligon und Blanvalet) als „Game of Thrones“ eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Da scheint es naheliegend, dass TV-Produzenten mit neuen Geschichten an die Erfolge von „Game of Thrones“ anknüpfen wollen. Der Streaminganbieter Netflix machte dazu Ende 2019 den Anfang, als das Segment mit der Serie „The Witcher“, auf Basis von Andrzej Sapkowskis „Geralt-Saga“ (dtv), bespielte. Nun legt Netflix nach und bringt mit „Shadow and Bone” ab dem 23. April eine weitere Fantasy-Serie an den Start.

Als Vorlage für die acht Folgen umfassende erste Staffel von „Shadow and Bone” dienten die „Grisha“-Trilogie und die „Krähen“-Dilogie von Autorin Leigh Bardugo. Die drei Bände der „Grisha“-Reihe, „Goldene Flammen“, „Eisige Wellen“ und „Lodernde Schwingen“ erscheinen ebenso bei Knaur wie die beiden „Krähen“-Titel, „Das Lied der Krähen“ und „Das Gold der Krähen“. Zudem liegen bei Knaur mit „King of Scars. Thron aus Gold und Asche“ und „Rule of Wolves. Thron aus Nacht und Silber“ zwei weitere Romane aus dem seit 2012 stetig anwachsenden „Grishaverse“ vor.

Zum Inhalt der Serie: Die Waise Alina Starkov (Jessie Mei Li) lebt in einer vom Krieg zerrissenen Welt. Als sie durch einen Zufall entdeckt, dass sie über außergewöhnliche Macht verfügt, soll sie in einer Elitearmee von magischen Soldaten, den Grisha, ausgebildet werden. Doch ihr Mentor, ein mächtiger Grisha, verfolgt schon bald ganz eigene Pläne mit ihr.