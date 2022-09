Serielles ist bei den aktuellen Comic-Bestsellern angesagt

Bücher und Autoren

Die Comic-Branche ist seit jeher ein Serien-Geschäft, geprägt durch den lange vorherrschenden Heftchen-Verkauf über den Presse-Vertrieb und die Manga-Reihen. Jetzt setzt sich der Trend auch bei den westlichen Buchhandels-Comics durch, wie an der aktuellen Comic-Bestsellerliste August festzumachen:

Der „Asterix“ -Ableger „Idefix und die Unbeugsamen“ (Egmont) ist gleich mit 2 Folgen in der Spitzengruppe vertreten.

-Ableger ist gleich mit 2 Folgen in der Spitzengruppe vertreten. Mit dem Marsupilami -Abenteuer „Das Humboldt-Tier“ (Carlsen) startet eine Adaption des franko-belgischen Klassikers durch den deutschen Künstler Flix.

-Abenteuer startet eine Adaption des franko-belgischen Klassikers durch den deutschen Künstler Mit „Die Känguru-Comics“ bei Carlsen und dem jetzt von Ullstein vorgelegte Storyboard-Comic zum Film „Die Känguru-Verschwörung entsteht eine eigene Comic-Range rund um das Fabeltier von Marc-Uwe Kling.

Ähnlich stark reüssiert das Serielle gerade bei den eigentlich in sich geschlossen Stoffen der Graphic Novels. Die schwedische Bestseller-Autorin Liv Strömquist liefert seit längerem feministische Graphic-Novel-Hits in Serie und ist in der August-Bestsellerliste dreimal vertreten.

Ein ganz aktuelles Beispiel ist schließlich das von der Verfilmung auf Netflix befeuerte – „Heartstopper“-Phänomen von Alice Oseman bei Loewe Graphixs, das in inzwischen zwei Ausstattungsformen die Plätze 1 bis 4 besetzt:

Rang 1 bis 3 belegen die „Heartstopper“-Hardcover, wobei der neue dritte Band gleich überlegen an der Spitze eingestiegen ist.

Dahinter folgt das erste „Heartstopper“-Taschenbuch, mit dem Loewe der preisgünstigen englischen Originalausgabe Paroli bietet, die zuletzt auch auf dem deutschsprachigen Markt beachtliche Verkaufserfolge verzeichnete.

> buchreport veröffentlicht im Comic-Segment zwei Arten von Rankings: