Peter Sowade empfiehlt eines seiner Lieblingsbücher

Bücher und Autoren

Peter Sowade ist im August als Vertriebsleiter zum Comic-Verlag Cross Cult zurückgekehrt. Er empfiehlt eins seiner Lieblingsbücher:

„Eigentlich ist das Leben viel zu kurz, um Bücher zweimal zu lesen. Wenn es da nicht die verflixten Lieblingsbücher gäbe … So komme ich seit Jahren nicht von Michael Connellys L.A.-Krimis nebst seinem Star-Ermittler Harry Bosch los. Das ist auch mit der kongenialen TV-Serie nicht besser geworden. Dazu dann noch die wunderschöne Neuausgabe der ‚Bosch‘-Reihe im emsigen Kampa-Verlag und ein Lebenszeit verschwendender Re-Read war nicht aufzuhalten. Los ging es mit ‚Schwarzes Echo‘, in dem ein aktueller Mordfall Harry Bosch mit seiner Vergangenheit in den Tunneln des Vietnam-Kriegs konfrontiert. Bosch beißt sich fest und ist dabei der typisch einsame Wolf, ein LAPD-Detective mit analytisch genauem Blick und seinem von Besessenheit begleiteten Gerechtigkeitssinn. Durch seine Ecken und Kanten und Vorlieben (Jazz!) bekommt er von seinem Schöpfer eine Tiefe und Realität verliehen, die ihresgleichen in diesem Genre sucht. Was gleichermaßen für die Stadt L.A. als zweite heimliche Hauptperson gilt. Bosch und L.A. – beide sind aus meinem Lese-Leben nicht mehr wegzudenken.“

Michael Connelly Schwarzes Echo, 507 S., 14 €, Kampa, ISBN 978-3-311-15508-9