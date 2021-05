Sebastian Fitzek punktet auch mit Humor

Bücher und Autoren

„Der erste letzte Tag“ lässt bereits gestalterisch erkennen: Hierbei handelt es sich nicht um einen „typischen“ Fitzek. Nichtsdestotrotz erobert der Titel die SPIEGEL-Bestsellerliste.

„Ein Roadtrip voller Komik und unvorhersehbarer Wendungen“ – was im Klappentext von so manchem Roman stehen könnte, wirkt als Beschreibung eines neuen Stücks von Bestsellerautor Sebastian Fitzek ungewöhnlich. Der deutsche Thrillerkönig wollte damit bewusst einen Kontrapunkt in Coronazeiten setzen.

Damit setzt er sich auf Anhieb auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik.

Fitzeks Liste an Bestsellerplatzierungen ist lang. 2020 führte er zum dritten Mal in Folge die Jahresbestsellerliste Hardcover Belletristik an – mit dem Thriller „Der Heimweg“ – und war einschließlich der Backlistverkäufe auch umsatzstärkster Autor im deutschen Markt (s. buchreport.spezial Jahresbestseller 2020).

