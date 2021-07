»Schwung an Debüts wird weiter zunehmen«

Im Herbst erscheinen zahlreiche Erstlingsromane. buchreport stellt 18 Nachwuchsautorinnen und -autoren und ihre Bücher vor.

Bei der Frage, wie sich die Corona-Pandemie auf die literarische Produktion auswirkt, galt eines bisher als sicher: Debüt-romane haben es in der aktuellen Situation besonders schwer. Vor allem Autorenverbände hatten zuletzt Alarm geschlagen: Der VS wies darauf hin, dass es schwieriger geworden sei, neue Bücher bei Verlagen unterzubringen, und die Krimiautoren-Vereinigung Syndikat äußerte gar die Befürchtung, dass „so manche potenziell große Schriftstellerinnen und Schriftsteller in der Coronakrise für immer untergegangen sein dürften“.

In den Programmen der Verlage hat sich eine solche dramatische Entwicklung allerdings noch nicht abgezeichnet, im Gegenteil: Nachdem bereits bei der Auswertung der Frühjahrsvorschauen dieses Jahres die Zahl der Erstlingsromane gegenüber vorherigen Erhebungen einen Zuwachs von 30% gezeigt hatte, ist auch die Liste der für den Herbst angekündigten Debüt­romane nicht kürzer geworden.