Schweizer Uhrwerk im Laufe der Zeit von Claudia Dahinden

Bücher und Autoren

Claudia Dahinden ist in der Kleinstadt Grenchen in der Nordwestschweiz aufgewachsen und lebt dort heute als freischaffende Autorin, Sängerin und Songwriterin. Der Auftakt ihrer historischen Romanreihe „Die Uhren-Saga“ fügt sich bestens in ihre Vita ein: In „Die Uhrmacherin – Im Sturm der Zeit“ nimmt Dahinden ihre Leserinnen und Leser mit in die Schweiz des Jahres 1873. Die junge, aus gutem Hause stammende Sarah nimmt eine Stelle als Hauslehrerin in dem aufstrebenden Uhrendorf Grenchen an. Als ein Dienstmädchen zu Tode kommt, weckt das Sarahs Neugier. Dabei kommt sie Paul, dem ältesten Sohn ihres Dienstherrn, näher und lernt durch ihn die Kunst der Uhrmacherei kennen. Doch ihr Wunsch, selbst Uhrmacherin zu werden, widerspricht den Konventionen der Zeit.

Grenchen, das knapp 17.000 Einwohner hat, ist bis heute für seine Uhrenindustrie bekannt. Namhafte Hersteller wie Breitling und Eterna haben hier ihren Sitz.

Dahinden hat als Autorin zuvor als Selfpublisherin und Lokal-Kolumnistin veröffentlicht. Ihr Historienroman ist im Dezember als Taschenbuch bei Penguin erschienen und steigt neu auf Platz 12 der monat­lichen Schweizer Bestsellerliste ein.

Zur Schweizer Bestsellerliste geht es hier.