Schöne Stellplätze für Camper

Im Zuge der Pandemie hat das Verreisen mit dem Wohnmobil einen Boom erfahren. Immer mehr Deutsche bevorzugen diese mobile Art des Reisens. Welche Campingführer ins Gepäck wandern, zeigt die entsprechende Themenbestsellerliste.

Ausgelöst durch die Reisebeschränkungen während der Corona-Zeit entdeckten viele Deutsche in den vergangenen Jahren ihre Liebe zum Wohnmobil. Auch nach dem Ende der Pandemie hält der Boom an, obgleich die Neuzulassungszahlen für Reisemobile und Caravans zuletzt leicht rückläufig waren. Dies liegt aber vor allem an stockenden Lieferketten, während die Nachfrage unverändert hoch ist. Das spiegelt sich auch auf dem Buchmarkt wider: Hier sorgte im vergangenen Jahr die anhaltende Nachfrage nach Reise- und Campingführern für eine Wiederbelebung des Reisebuchgeschäftes, insbesondere Stellplatzführer haben massiv zugelegt.

Bei den Camping- und Stellplatzführern, die auf der aktuellen Themenbestsellerliste der Hotel- und Campingführer die vorderen Ränge besetzen, finden sich die etablierten Titel von Hallwag und ADAC, die die Verlage stets zum Jahreswechsel oder im Frühjahr zum Auftakt der Campingsaison in aktualisierter Auflage herausbringen:

Meistverkaufter Titel ist der „ACSI Campingführer Europa 2023“ , gefolgt vom „ACSI CampingCard & Stellplatzführer 2023“ . Mit dem „ASCI Campingführer Deutschland 2023“ ist ein weiterer Hallwag-Titel auf Platz 5.

Aus dem Hause ADAC kommen der „ADAC Campingführer Südeuropa 2023" und der „ADAC Campingführer Deutschland/Nordeuropa 2023" als höchste Neueinsteiger auf den Plätzen 3 und 4.

Verschiebungen bei den Destinationen sind hier kaum zu erwarten: Traditionell sind Deutschland und Europa die Topziele, sonstiges Internationales spielt bei Campingführern kaum eine Rolle.

