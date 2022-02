Sarah Sprinz‘ New-Adult-Roman landet auf Platz 1

Bücher und Autoren

Mit Romance auf den Spitzenplatz: Sarah Sprinz landet mit ihrem New-Adult-Roman „Dunbridge Academy. Anywhere“ (Lyx) direkt nach Erscheinen auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik. Es ist der Auftakt zu einer neuen Trilogie und das inzwischen 4. Buch der 25-Jährigen Autorin. Auch die Bücher ihrer ersten Trilogie, bestehend aus „What if we Drown“, „What if we Stay“ und „What if we Trust“ konnten sich zeitweise auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Paperback Belletristik platzieren. Mit „Dunbridge Academy. Anywhere“ ist Sprinz aber nun das erste mal der Sprung an die Spitze geglückt.

Und darum geht es: Emma wird für ein Auslandsjahr an der schottischen Dunbridge Academy angenommen. Es ist das Internat, an dem sich ihre Eltern damals kennenlernten. Emma will dort nach Hinweisen suchen, warum ihr Vater die Familie vor Jahren verlassen hat. Doch dann lernt sie den Schülersprecher Henry kennen und schon bald entwickeln sich Gefühle zwischen den beiden.

In gewohnter Lyx-Manier erscheinen die Folgebände schon innerhalb der nächsten Monate: Band 2 „Dunbridge Academy. Anyone“ kommt im Mai, Band 3 „Dunbridge Academy. Anytime“ folgt im September.

