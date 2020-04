Rückgang trotz geöffneter Läden

In Berlin und Sachsen-Anhalt dürfen die stationären Buchhandlungen weiter geöffnet bleiben. David Mesche, Inhaber der Berliner Kiezbuchhandlung Buchbox, berichtet von seinen Erfahrungen.

Buchhandlungen dürfen laut Senatsverordnung geöffnet bleiben, wobei der Verkauf verantwortungsvoll geregelt werden soll. Wie setzen Sie das um?

Wir haben die Hygienestandards deutlich erhöht und es gibt eine Einlasskontrolle an den besucherstarken Tagen donnerstags und freitags, damit nur eine begrenzte Anzahl an Kunden in den Läden ist. Wir haben Abstandsregelungen an den Kassen markiert und richten Plexiglasvorrichtungen ein, die noch einmal einen zusätzlichen Schutz zwischen den Kunden und den Buchhändlern darstellen.