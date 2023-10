Aus den Unternehmen

Reviewer Credits und Prophy kooperieren: Ein großer Schritt nach vorne für die Qualitätssicherung wissenschaftlicher Publikationen

Berlin/Kopenhagen, 10. Oktober 2023. Die beiden Unternehmen Prophy und Reviewer Credits kooperieren zur Lösung zentraler Probleme bei der Sicherung der Qualität wissenschaftlicher Publikationen und Konferenzen. Gemeinsam bieten sie eine Lösung zur Verbesserung des Peer Review, die auf KI-gestützter Optimierung bei der Suche hochqualifizierter Gutachter basiert. Die neue Partnerschaft wird die wissenschaftliche Transparenz im Kernbereich des Publizierens erhöhen und die bisher weitgehend unsichtbare Arbeit von Forscher:innen belohnen, die die Qualität wissenschaftlicher Artikel durch das sogenannte Peer Review sichern.

„Peer Review und Research Integrity stehen für uns alle im Bereich der Forschung und des Publikationswesens ganz oben auf der Agenda“, so Dr. Sven Fund, Geschäftsführer von Reviewer Credits.

„Die Kombination des Forschernetzwerks von Reviewer Credits einerseits und der leistungsstarken Künstlichen Intelligenz von Prophy andererseits steigern den Wert, den wir der scientific community bieten können, und stellt sicher, dass Wissenschaft offen, überprüfbar und vertrauenswürdig bleibt“, so Professor Oleg Ruchayskiy, Mitbegründer von Prophy.

Die beiden betonen zudem, dass „Reviewer Credits und Prophy modernste Technologie einsetzen, um das Peer Review für Forscher zu einem hochwertigen und anerkannten Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit zu machen.“ Dabei ist ein für die Partnerschaft wesentliches Merkmal, dass Forscher:innen im vorhinein festlegen, für welche Verlage und Zeitschriften sie reviewen möchten.

Verlage können nun auf ein umfassendes Netzwerk von geprüften, hochkarätigen Fachgutachtern aus einem ständig wachsenden Pool von Experten zugreifen. Zugleich ermöglicht Prophys Algorithmus die komfortable Gutachtersuche.

In einem einfachen und übersichtlichen Format können Reviews, die üblicherweise für die Autor:innen von Inhalten anonym bleiben, unter Wahrung der Vertraulichkeit als eigenständige Arbeitsleistung anerkannt und so der hohe zeitliche Aufwand für Reviewers belohnt werden. Zudem ermöglicht das System die Vergabe von sogenannten Credit Points, mit denen Wissenschaftler:innen forschungsnahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen können, vergleichbar der Nutzung von Loyalty Systemen. Reviewer Credits und Prophy decken sämtliche Produkttypen ab, also wissenschaftliche Zeitschriftenartikel, Bücher und Konferenzbeiträge.

Über Reviewer Credits: Reviewer Credits ist ein globales Netzwerk, das den zentralen Beitrag von Peer Reviewer zum wissenschaftlichen Publizieren anerkennt und belohnt. Das in Berlin ansässige SciTech-Unternehmen arbeitet mit internationalen Verlagen und Forschungsinstituten zusammen und ist die Heimat von mehr als 25.000 Gutachtern. Für weitere Informationen siehe www.reviewercredits.com.

Über Prophy: Prophy ist ein Unternehmen für wissenschaftliches Wissensmanagement, das eine Reihe von Peer-Review-Lösungen sowohl für Förderorganisationen als auch für Verlage anbietet. Prophy wurde von Physikprofessoren gegründet, um die Standards im Peer Review zu verbessern. Es deckt sämtliche wissenschaftliche Disziplinen