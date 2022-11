Philipp Dettmer mit „Wissensbuch des Jahres 2022“ ausgezeichnet

Aus den Unternehmen

Das im Ullstein Paperback erschienene Sachbuch „Immun“ von Philipp Dettmer, dem Begründer des erfolgreichen YouTube-Wissenskanals kurzgesagt, wird in der Kategorie „Überblick“ als „Wissensbuch des Jahres“ geehrt. „Immun“ wird als „informativstes“ Buch bewertet, da es den Hintergrund des Themas am besten ausleuchtet. Zum 29. Mal in Folge zeichnet bild der wissenschaft in sechs Kategorien Bücher aus, die kompetent, verständlich und spannend über Wissenschaft und Forschung berichten.

Die Begründung der Jury lautet:

„Von vielen Attacken merken Sie nichts – doch einige verursachen schwere Erkrankungen. Wo liegen die Schwächen des Immunsystems? Was verhindert eine totale Abwehr der Erreger? Und warum ist die Immunantwort manchmal so heftig, dass sie uns schadet? Dettmer erklärt die komplexen Vorgänge allgemeinverständlich und mit pfiffigen Vergleichen – und immer schwingt seine große Bewunderung für das Immunsystem mit. Aussagekräftige Illustrationen von Philip Laibacher vertiefen jeden Aspekt des Themas. Eine fesselnde und unterhaltsame Lektüre – für Jung und Alt.“

Neben den Leser:innen der bild der wissenschaft gehörten der Fachjury des Wettbewerbes an:

Urs Willmann, Die Zeit

Petra Wiemann, Sachbuch-Blog „Elementares Lesen“

Christian Weber, Süddeutsche Zeitung

Dr. Dr. Jens Simon, Physikalisch-Technische Bundesanstalt

Barbara Ritzert, freie Wissenschaftsjournalistin

Lukas Meyer-Blankenburg, Südwestrundfunk

Michael Lange, freier Journalist Deutschlandfunk

Franziska Konitzer, freie Wissenschaftsjournalistin

Helmut Hornung, MaxPlanckForschung

Peter Ehmer, Westdeutscher Rundfunk

Dr. Uta Altmann, bild der wissenschaft

Die Ullstein Buchverlage gratulieren ihrem Autor und freuen sich sehr über diese Auszeichnung.