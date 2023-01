Verlegerin Patrizia Haupt: »Das hier ist keine One-Woman-Show«

Manchmal wird die eigene Geschichte sehr griffig. Wenn Patrizia Haupt (36) heute am Falkenplatz in Bern durch das Verlagshaus Haupt geht, dann entdeckt sie Spuren aus ihrer Kindheit und Jugend. Erinnerungen stecken überall. Das Haus ist außergewöhnlich. Jede Türklinke ist anders, das Parkett in jedem Raum unterschiedlich, überall finden sich kleine Türen, Winkel. Schon ihr Großvater arbeitete in diesem alten Haus neben dem Staatsarchiv, einen Steinwurf entfernt vom Hauptbahnhof der Schweizer Bundesstadt.

Der Falkenplatz ist der Stammsitz des auf Garten, Natur, Design und Gestalten spezialisierten Haupt Verlags. Seit 1919 existiert hier eine Buchhandlung im Erdgeschoss und darüber die Verlagsräume. Paul Haupt, der Gründer, verlegte einst Albert Schweitzer. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm Max Haupt, Patrizia Haupts Großvater, die Leitung von Verlag und Buchhandlung. 1981 trat die dritte Generation in die Fußstapfen der Vorgänger, die Zwillingsbrüder Men und Matthias Haupt, ihr Vater.