Open Access: Researchgate kooperiert mit der Rockefeller University Press

Aus den Unternehmen

ResearchGate (RG) und Rockefeller University Press (RUP) gaben heute den Abschluss der ersten Phase einer Pilotpartnerschaft zur Content Syndication bekannt. ResearchGate-Nutzer können jetzt 2.800 Artikel aus Immediate OA und eine Teilmenge von Archivinhalten aus fünf Jahren, die zwischen Mai 2016 und April 2021 im Journal of Cell Biology (JCB), den Journal of Experimental Medicine (JEM) und im Journal of General Physiology (JGP) veröffentlicht wurden, im Netzwerk finden.

Die Bereitstellung von RUP-Inhalten auf ResearchGate macht es Forschern leichter, JCB-, JEM- und JGP-Artikel, die für ihre Arbeit relevant sind, zu finden und zu nutzen. RUP-Autor:innen, die ein ResearchGate-Profilen haben, sehen ihre Titel automatisch zu Publikationsseiten hinzugefügt und haben Einblick in die Nutzungsstatistiken. RG-Mitglieder können auf der Plattform auf die Volltexte der Publikationen zugreifen und sich mit den Autoren sowie anderen Lesern dieser Zeitschriften austauschen.

„Wir freuen uns über den Fortschritt unserer Zusammenarbeit mit Rockefeller University Press und führen den bisherigen Erfolg auf die gemeinsame Vision zurück, Forscher:innen zu unterstützen“, sagt Sven Fund, General Manager Publisher Solutions bei ResearchGate.