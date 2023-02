Online Print Symposium 2023: Spitzen-Line-Up zum 10. Jubiläum

Aus den Unternehmen

Das 10. Online Print Symposium findet am 23. und 24. März 2023 im Science Congress Center Munich statt. Für den Celebration-Event haben sich die Veranstalter zipcon consulting GmbH und der Bundesverband Druck und Medien e.V. einige Highlights und Überraschungen einfallen lassen. Das Motto „Empowering the Future of Print“ prägt das Programm des diesjährigen Online Print Symposiums: Die Stärkung und das Wachstum des Onlineprints.

Das Programm ist online

Das Programm des Online Print Symposiums 2023 ist ab sofort online. Mit großer Spannung wird die Auftakt-Keynote von Robert Keane, CEO des Onlineprint-Marktführer Cimpress, erwartet. Thematisch wird er die Chancen künstlicher Intelligenz (u.a. ChatGPT), Onlineprint in „virtuellen Welten“ (Metaverse), Nachhaltigkeit im Onlinedruck und agilen E-Commerce betrachten.

Zehn Referenten und sieben Start-Ups werden in diesem Jahr spannende Einblicke in ihre Geschäftsmodelle geben und sich den Fragen des Publikums stellen. Aus einer Vielzahl guter Bewerbungen haben die Veranstalter innovative und spannende Insight Pitches in das Programm aufgenommen.

Am Nachmittag des ersten Symposiumtages wird es eine „Special Celebration“ geben, für die sich die Veranstalter etwas ganz Besonderes haben einfallen lassen. Was das genau sein wird, ist allerdings noch streng geheim.

Einen Überblick über das spannende Programm gibt es hier: https://www.online-print-symposium.de/programm

Weitere hochkarätige Referenten stehen fest

Einige Referenten sind bereits bekannt, jetzt kommen weitere prominente Namen hinzu. Mit dem für ARD und ZDF tätigen Jörg Schieb konnte ein absoluter Digitalexperte gewonnen werden. In seiner Closing Keynote wird er den Hype um ChatGPT erläutern und einordnen. Und er klärt die Frage, wie sich KI im E-Commerce nutzen lässt.

Björn Ognibeni ist Strategic Director des XR-Labs am Marketing Center Münster der Westfälischen Wilhelms-Universität und Berater und ist spezialisiert auf digitale Transformation und ein absoluter China-Experte. Als Mitgründer des XR-Labs forscht er zu den Potenzialen virtueller Realitäten und des Metaverse. In seiner Morning Speech gibt er einen Einblick in das Online-Business in der „Virtual Reality“. Dabei blickt Ognibeni nicht nur in virtuelle Welten – sondern auch auf den gigantischen E-Commerce-Markt China.

Monika Sommerfeld, Geschäftsführerin bei der allcop Farbbild-Service GmbH & Co. KG, wird sich mit dem Wechsel der Generationen im Unternehmen und der Transformation eines klassischen, mittelständischen Fotounternehmens von analog zu digital auseinandersetzen. Spannend ist auch, wie sie als Managerin den Generationswechsel im Unternehmen, Familie und Transformation unter einen Hut bekommt.

Peter Bottenberg ist Geschäftsführer der Moss GmbH und weiterer europäischer Standorte der Moss Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter im Large Format Print. Er wird Mass Customization im Large Format thematisieren und sich darüber hinaus dem Thema Change-Management widmen.

Neue Social-Media-Kanäle

Seit einigen Monaten bietet das Online Print Symposium zusätzliche Social-Media-Kanäle, um Teilnehmer, Interessenten und Unterstützer mit neuesten Updates zu versorgen:

https://www.linkedin.com/company/online-print-symposium/?viewAsMember=true

https://www.xing.com/pages/online-print-symposium

https://www.facebook.com/onlineprintsymposium/

https://www.instagram.com/online.print.symposium/

Unter dem Hashtag #OPS2023 werden während des Symposiums Impressionen, Fotos und Kommentare geteilt.

Austausch auf Augenhöhe mit den Partnern des OPS

Der Kreis der Partner des OPS wächst. Neben bereits bekannten Marktplayern, sind in diesem Jahr Landa Digital Printing, die Deutsche Post und Konica Minolta erneut beim OPS. Neuer Partner ist die Durst Image Technology Deutschland GmbH, die als einer der führenden Hersteller von Digitaldruck- und Produktionstechnologien ihre Lösungen für verschiedene Geschäftsbereiche präsentieren wird.

Netzwerken können die Gäste nicht nur an den Partnerständen, sondern vor allem während der beiden Abendveranstaltungen. Sowohl beim Insider-Get-Together am Vorabend des Symposiums wie auch beim Networking Dinner am Abend des ersten Symposiumtages stehen der Austausch auf Augenhöhe und das Knüpfen neuer Kontakte im Mittelpunkt.

Online-Anmeldung – Jetzt Tickets sichern

Wer sich seinen Platz beim Online Print Symposium 2023 sichern möchte, kann hier schnell und einfach Tickets erwerben: https://www.online-print-symposium.de/tickets/

Mit-Veranstalter Jens Meyer, Geschäftsführer der printXmedia Süd GmbH, blickt zurück: „Vor zehn Jahren haben wir mit dem Online Print Symposium begonnen, da wir der Überzeugung waren, dass die Onlineprint-Industrie eine solche Plattform benötigt. Nie hätten wir erahnt, was mittlerweile daraus geworden ist: Nicht nur der führende Onlineprint-Treffpunkt, sondern ein international besuchtes Symposium mit vielen Stammgästen und immer wieder neuen

Interessenten. Aber natürlich ruhen wir uns auf dem Erfolg nicht aus, sondern entwickeln dieses Format kontinuierlich weiter. Seien Sie gespannt, was es in diesem Jubiläumsjahr für Überraschungen geben wird!“

Aktuelle Informationen zum Online Print Symposium gibt es hier: https://www.online-print-symposium.de/ .