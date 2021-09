Oetinger startet erstes Programm von »Moon Notes«

Verlage

Im Frühjahr hatte die Verlagsgruppe Oetinger ein neues Label mit New-Adult-Titeln angekündigt. Zielgruppe ist die „Generation Z“, also junge Frauen ab 16 Jahren. Jetzt stehen die Details für „Moon Notes“ fest:

Die ersten 8 Titel des Herbstprogramms erscheinen am 8. Oktober, gefolgt von 2 weiteren Titeln im November.

Alle Bücher erscheinen im Paperback-Format mit extra langen Klappeninnenseiten.

Im Fokus stehen die Genres Romance, Spannung und Romantasy.

Aufgegriffen werden sollen „zeitaktuelle Themen“ wie das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper und gleichberechtigte Beziehungen.

Außerdem setzt Oetinger auf ein Community-Konzept:

Der eigene Instagram-Kanal soll täglich neuen Content bringen und den Leserinnen den unmittelbaren Austausch mit dem Lektorinnen-Team und den Autorinnen und Autoren ermöglichen.

Mitbestimmung bei der Themenauswahl, Covervotings und Vorab-Leseproben sollen bei Moon Notes zum Standard gehören.

„Mit Moon Notes erschließen wir mit der Verlagsgruppe eine neue Zielgruppe“, erklärt die verlegerische Geschäftsführerin Julia Bielenberg den Ansatz des neuen Labels. Mit einem Team junger Lektorinnen sei man „ganz nah an den Leserinnen“ und selbst Teil der Zielgruppe: „So wissen wir noch viel konkreter und direkter, was wirklich interessiert und bewegt.“

Schon bei der Konzeption des Startprogramms sei das „Creating Together“ wichtig gewesen: So habe man die Zielgruppe etwa durch Covertestings und Lektüre der Vorab-Manuskripte mit einbezogen. Unter anderem wurde das Label auch den Auszubildenden des Mediacampus Frankfurt bereits in einem frühen Stadium im Rahmen einer digitalen Veranstaltung präsentiert. Den Branchennachwuchs wolle man weiter wie geplant in die Programm- und Labelgestaltung mit einbeziehen, sagt Vertrieb- und Marketing-Geschäftsführer Thilo Schmidt.

Im Frühjahr 2022 erscheinen weitere 9 Titel, u.a. mit der SPIEGEL-Bestsellerautorin Gabriella Santos de Lima.