Neugegründetes »Berlin Institute for Scholarly Publishing« organisiert APE

Veranstaltung

Zukunftssicherung für die APE: Die seit 2006 stattfindende Fachkonferenz Academic Publishing in Europe wird künftig vom „Berlin Institute for Scholarly Publishing” (BISP) organisiert, einer gemeinnützigen GmbH, die für diesen Zweck von der Walter de Gruyter Stiftung gegründet wurde und sich zu 100% in deren Besitz befindet. Die Walter de Gruyter Stiftung arbeitet unabhängig vom gleichnamigen Wissenschaftsverlag.

„Ich freue mich sehr, dass die Zukunft der APE-Konferenz gesichert ist, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Fachleuten aus allen Bereichen bei der Entwicklung des Konferenz-Programms der kommenden Jahren“, erklärt APE-Gründer Arnoud de Kemp in einer Pressemitteilung. De Kemp wird auch weiterhin zur Konferenz einladen und für die kommenden drei Jahre den Vorsitz des Programmkomitees übernehmen. Eric Merkel-Sobotta, ehemaliger Leiter der Unternehmenskommunikation von de Gruyter und seit April Senior Vice President bei der britischen Fach-Verlagsgruppe Taylor & Francis, wird nebenberuflich Geschäftsführer der BISP gGmbH. Beide werden von einem Sekretariat unterstützt.

Die APE-Konferenz habe sich in der Vergangenheit selbst finanziert und in der Regel einen kleinen Überschuss erwirtschaftet, heißt es in dem Schreiben weiter. In Zukunft sollen alle Überschüsse aus den APE-Konferenzen von der BISP gGmbH für die Entwicklung von Seminaren zum Thema wissenschaftliches Publizieren für Nachwuchsverleger und junge Forscher verwendet werden. Dafür sollen mit unterschiedlichen Institutionen aus der Wissenschaft und mit wissenschaftlichen Verlagen Best-Practice-Beispiele entwickelt werden.

Im Laufe der kommenden Wochen wird der neu zusammengestellte Programmausschuss zusammenkommen. Die 16. APE-Konferenz wird vom 11. bis 13. Januar 2021 in Berlin und/oder digital stattfinden.