Neues Kinderbuch von J.K. Rowling kommt im Oktober

Bücher und Autoren, Verlage

Der Carlsen Verlag wird am 12. Oktober 2021 ein neues Kinderbuch von Bestsellerautorin J.K. Rowling veröffentlichen. Es heißt „The Christmas Pig / Das Weihnachtsschwein“ und erscheint in deutschsprachiger Übersetzung von Friedrich Pflüger und wird mit Schwarz-Weiß-Zeichnungen des englischen Illustrators Jim Field ausgestattet sein.

Die deutschsprachige Ausgabe von „Das Weihnachtsschwein” ist ab dem 17. Mai 2021 bei Carlsen vorbestellbar.

Zeitgleich sind mehr als 20 Übersetzungen weltweit geplant, heißt es in der Mitteilung des Verlags. Das englische Original wird in Großbritannien, Australien, Neuseeland, Irland und Indien sowie in den USA and Kanada veröffentlicht.

Carlsen-Verlegerin Renate Herre: „Wir sind sehr glücklich über dieses neue Buch, mit dem J.K. Rowling Leser in aller Welt ein wunderbares Geschenk macht. Ein fantastisches Abenteuer, in dem es um große Fragen – Trauer und Verlust, Mut, Solidarität und Freundschaft – geht und das immer wieder überrascht mit dem Reichtum der Ideen und dem funkelnden Witz, die J.K. Rowlings Erzählkunst so einzigartig machen.”

Das „Weihnachtsschwein“ ist Rowlings erstes Kinderbuch nach dem Abschluss der Harry-Potter-Reihe. Zuletzt war von ihr der Märchentitel „Der Ickabog“ erschienen. Der Titel sprang im Februar 2021 auf Platz 1 der SPIEGEL-Bestseller Kinderbücher.