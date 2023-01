Nachfolge für Altstadt-Buchhandlung in Ratingen

Buchhandel

In Ratingen, Kreis Mettmann in NRW, hat in der Altstadt-Buchhandlung auf der Lintorfer Straße ein länger vorbereiteter Inhaberwechsel stattgefunden. „Da waren’s nur noch zwei“, kündet auf der Homepage ein Text von der Veränderung.

Katharina Markus und Marion Meier haben die Buchhandlung von Sven Rabanus zum Jahresanfang übernommen. Kunden sollen im Idealfall nur wenig von der Nachfolgelösung spüren, denn: „Zusammen verfügen wir immer noch über mehr als 60 Jahre Berufserfahrung, und zusammen wissen wir immer noch und immer wieder, was wir können und was wir tun.“

