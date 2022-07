Matthias Matschke über »Falschgeld«

Bücher und Autoren

In den aktuellen Herbstprogrammen der Verlage finden sich zahlreiche Romandebüts deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. buchreport stellt 11 dieser Newcomer in Steckbriefen vor. Heute: Matthias Matschke.

Mein Roman in drei Sätzen

In unseren Leben fühlen sich Liebe und Werte mitunter seltsam an. Es fühlt sich so seltsam an wie Falschgeld: Man spürt vielleicht, dass es nicht echt ist. Aber solange es nicht als falsch entblößt wird, bleibt es echte Währung.

Mein Weg zu Hoffmann und Campe

Meine Agentin Barbara Wenner hat das Manuskript bei den besten Verlagen vorgestellt und HoCa waren die allerbesten. Manchmal ist es einfach.

Das Verdienst meines Lektors

Laurenz Bolliger und ich haben uns bislang einmal in persona gesehen, ansonsten fand das Lektorat Corona-bedingt am Telefonhörer statt. Aber vielleicht hat gerade dieser Umstand das feine genaue Zuhören bestärkt. Er ist der, der mir den Roman so bedächtig und gleichzeitig klar widergespiegelt hat, dass ich den richtigen Blick für die Endmontage einnehmen konnte.

Mein Eindruck von Literaturbetrieb und Buchbranche

Ich bin neu hier und kann bislang nur sagen: Ich bin immer froh, wenn bei Büchern keiner von Produkt spricht.

Meine Lieblingsbuchhandlung

www.buchhandlung-tucholsky.de

Meine Lieblingsautoren

Louis Begley, Homer, Joseph Conrad, Umberto Eco, Wolf Haas, Annie Ernaux, Stefan Zweig, Nadja Spiegelman

So lese ich

Am frühen Morgen so lange wie möglich. Das ist Effizienz. Und dann manchmal im Sommer am Nachmittag im abgedunkelten Zimmer. Das ist Dekadenz.

Schreiben ist für mich

… dem Gedankenstrom ein Flussbett geben.

Wenn ich nicht gerade schreibe

… lebe ich mein Leben wie ein spielendes Kind.

