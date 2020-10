Matthes & Seitz – die Ausgezeichneten

Der Berliner Verlag Matthes & Seitz hat als einer von drei Hauptgewinnern den Deutschen Verlagspreis 2020 gewonnen. Verleger Andreas Rötzer setzt mit 9 Mitarbeitern und vielen Freien seit 2004 ein viel prämiertes Belletristik- und Sachbuchprogramm um. Matthes-&-Seitz-Autorin Anne Weber hat aktuell den Deutschen Buchpreis 2020 gewonnen. Auch 2015 hatte der Verlag bereits den Deutschen-Buchpreis-Roman des Jahres vorgelegt: „Die Erfindung der Roten Armee Fraktion durch einen manisch-depressiven Teenager im Sommer 1969“ von Frank Witzel.

Mainstreamgängiger Anti-Mainstream

Philosophie und Buchhaltung – auch für Andreas Rötzer sind dies Gegensätze, die aber letztlich zusammengehören: Standbein und Spielbein, Leidenschaft und Pflicht. Er kennt sie beide. Während seines Philosophiestudiums jobbte Rötzer in der Buchhaltung des 1977 gegründeten Münchner Verlags Matthes & Seitz, erstellte Anfang der Nullerjahre die Bilanzen für den Verlag, der in finanzielle Schwierigkeiten geraten war und keinen Investor fand. Rötzer erwarb von Verlagsgründer Axel Matthes die Rechte und Bestände und gründete den Verlag in Berlin neu. Die Attraktivität des neuen Verlagsstandorts und ein dort gesicherter Kredit waren ausschlaggebend für den Ortswechsel. ...