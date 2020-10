Anne Weber erhält den Deutschen Buchpreis

Die Gewinnerin des Deutschen Buchpreises steht fest: Die Schriftstellerin und Übersetzerin Anne Weber konnte sich mit „Annette, ein Heldinnenepos”, erschienen bei Matthes & Seitz Berlin, bei der Auszeichnung durchsetzen.

Die Begründung der Jury:

„Die Kraft von Anne Webers Erzählung kann sich mit der Kraft ihrer Heldin messen: Es ist atemberaubend, wie frisch hier die alte Form des Epos klingt und mit welcher Leichtigkeit Weber die Lebensgeschichte der französischen Widerstandskämpferin Anne Beaumanoir zu einem Roman über Mut, Widerstandskraft und den Kampf um Freiheit verdichtet. „Annette, ein Heldinnenepos“ ist eine Geschichte voller Härten, die Weber aber mit souveräner Dezenz und feiner Ironie erzählt. Dabei geht es um nichts weniger als die deutsch-französische Geschichte als eine der Grundlagen unseres heutigen Europas. Wir sind dankbar, dass Anne Weber Annette für uns entdeckt hat und von ihr erzählt.“

Weber, die seit 1983 in Paris lebt, arbeitet als Übersetzerin und schreibt ihre Bücher in deutscher und in französischer Sprache. Ihre Werke wurden unter anderem mit dem Heimito von Doderer-Literaturpreis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literaturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet.

Gewinnertitel erntet regelmäßig große Aufmerksamkeit