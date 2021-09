Longseller dominieren das Verkaufsranking

Verlage

Im Kalendergeschäft gibt es bei den Bestsellern eine große Konstanz, auch in der Preisgruppe ab 20 Euro.

Auf der aktuellen Themenbestsellerliste in der Kategorie „Kalender ab 20 Euro“ tauchen die bekannten Themen und Marken auf, außerdem zeigt auch die jährliche buchreport-Auswertung der Kalenderumsätze, dass bei den höherpreisigen Kalendern in der Regel bis in die Nachspielzeit der Saison der volle empfohlene Preis verlangt wird (s. buchreport.spezial Kalender 6/2021). Weitere Erkenntnis der Umsatzerhebung: Die Kalender der Preisgruppe konnten ihren Marktanteil vergrößern.

Auf Platz 1 führt Schöfflings Erfolgstitel „Der literarische Katzenkalender“, der seit 1996 jährlich von Julia Bachstein alias Ida Schöffling herausgegeben wird und in fünfstelliger Auflagenhöhe in den Handel kommt. Zuletzt wurde der Titel mit dem Kalenderpreis 2020 des Deutschen Buchhandels in der Kategorie Bester Longseller ausgezeichnet. Auch der Ableger zum Thema Garten landet noch in den Top 10, in denen ansonsten u.a. die diversen Kalenderklassiker der Marke Harenberg („Eine Reise durch/um …“ auf den Plätzen 4 bis 7) präsent sind. Daneben gibt es noch saisonale Titel mit den Lehrerplanern und -kalendern (Platz 2+3).