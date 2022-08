Literaturverfilmung von »Bullet Train« kommt ins Kino

Bücher und Autoren

In der Verfilmung von Kotaro Isakas Thriller „Bullet Train“ (Filmstart am 4. August) sorgen 5 Auftragskiller in einem vollbesetzten japanischen Hochgeschwindigkeitszug für allerlei Turbulenzen.

Kotaro Isaka zählt zu den Stars der japanischen Literaturszene und ist „einer der international erfolgreichsten japanischen Krimi-Autoren der Gegenwart“. So schreibt es der Verlag Hoffmann und Campe (HoCa) in seinem Porträt über den 1971 geborenen Autor. Das Hamburger Verlagshaus hat im April mit „Bullet Train“ erstmals einen von Isakas Romanen in deutscher Sprache vorgelegt – und das mit Erfolg, wie eine Platzierung auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik zeigte.

Der Thriller handelt von 5 Mördern, die im japanischen Hochgeschwindigkeitszug Shinkansen unterwegs sind und sich auf Leben und Tod um einen Koffer voller Geld bekämpfen.

Isakas Œuvre umfasst derzeit 24 Romane, von denen bereits zahlreiche verfilmt wurden. Doch während es sich bislang ausschließlich um hierzulande eher unbekannte, asiatische Produktionen handelte, kommt mit „Bullet Train“ nun erstmals eine Isaka-Adaption als Hollywood-Blockbuster mit dem Schauspieler Brad Pitt auf die Leinwand.

