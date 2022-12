Leuchtende Weihnacht mit der Buchhandlung Blattgold

Wer noch ein selbst gemachtes Weihnachtsgeschenk braucht und gerne weihnachtlichen Geschichten lauscht, ist an den Adventswochenenden auf dem Münchner Festival Tollwood genau richtig: Dort betreibt Georg Mang einen Stand, an dem Kerzen gezogen werden können. Die Buchhandlung Blattgold, deren Inhaberin Vera Kahl die Partnerin von Georg Mang ist, steuert an den Adventswochenenden begleitend ein literarisches Unterhaltungsprogramm bei.