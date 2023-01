Leipziger Antiquariatsmesse stellt sich neu auf

Zusammen mit der Leipziger Buchmesse (LBM) beginnt im Frühjahr auch die Leipziger Antiquariatsmesse ihren Neustart nach der Corona-Pause. Seit 1995 in die Buchmesse integriert, findet die 29. Ausgabe des Treffens am 28. und 29. April statt, aber zum ersten Mal in neuen Räumlichkeiten in der Leipziger Innenstadt: in den Salles de Pologne im Hôtel de Pologne, einem historischen Gebäude, das für Konferenzen und Veranstaltungen genutzt wird.