Lagerware und PoD an einem Ort

KNV Zeitfracht verliert einen Auslieferungskunden: Springer Nature wechselt am 1. Januar zum zentralen niederländischen Buchlogistiker CB Centraal Boekhuis. CB wird für Springer Nature (u.a. mit den Marken Springer, Metzler, Apress, Palgrave und Macmillan International Higher Education) die Lagerung und weltweite Auslieferung der Bücher übernehmen. Für den Wissenschaftsriesen ist der Wechsel naheliegend: Über 95% seiner Titel können über Print on Demand (PoD) hergestellt werden und bevorzugter Dienstleister hierfür ist der niederländische Digitaldrucker Printforce. An diesem hält CB Anteile und hat auch dessen lagerlose On-Demand-Produktion direkt in seine CB-Logistik in Culemborg integriert.

„Mit Eingang der Bestellung können zwei Prozesse parallel angestoßen ...