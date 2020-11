Das sind Deutschlands beste Buchhandlungen

Buchhandel, Veranstaltung

Die besten Buchhandlungen Deutschlands kommen in diesem Jahr aus Neustadt in Holstein, Bonn und Potsdam. Das ist das Ergebnis des sechsten Deutschen Buchhandlungspreises 2020, der am Sonntag offiziell vergeben wurde. Insgesamt 850.000 Euro an Preisgeldern wurde dabei unter den 118 Gewinnern verteilt. Die Gewinner erhalten ein Gütesiegel, verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro, 15.000 Euro und 25.000 Euro. Zudem werden zehn Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Umsatz über einer Million Euro lag, mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet.

In der Staatsbibliothek unter den Linden in Berlin blieben die Feierlichkeiten aus nachvollziehbaren Gründen in überschaubarem Rahmen, digital heißt das Zauberwort in diesem Jahr. Die Preisverleihung fand pandemiebedingt als hybride Veranstaltung statt und wurde als Livestream übertragen.

Drei Hauptgewinner

Ganz und gar analog dürfte aber in der Buchhandlung Buchstabe (Neustadt), der Kinder- und Jugendbuchhandlung „Der kleine Laden“ (Bonn) und im „Wist – Der Literaturladen“ (Potsdam) gefeiert werden. Diese drei Unternehmen wurden als Preisträger in der Kategorie „Beste Buchhandlungen“ ausgezeichnet. Der Preis ist jeweils mit 25.000 Euro dotiert.

„Gerade in diesem Corona-Jahr 2020, das mit Theatern, Kinos, Konzerthäusern ausgerechnet die Sehnsuchts- und Zufluchtsorte des Alltagslebens besonders hart getroffen hat, ist uns das Buch in der Krise noch mehr als sonst Kulturerlebnis und Seelennahrung zugleich“, erklärte die Staatsministerin für Kultur und Medien, Monika Grütters.

„Mit kompetenter Beratung bieten sie uns immer wieder Inspiration für geistige Ausflüge. Zudem sind sie Fürsprecher auch unbekannter Autorinnen und Autoren, Botschafter unabhängiger Verlage und Förderer der Lesekultur. Diese Leistung verdient nicht nur einen Preis, sondern vor allem unsere Aufmerksamkeit. Denn letztlich sind es im Wettbewerb mit den großen Online-Händlern die Kundinnen und Kunden, die über die Zukunft des klassischen stationären Buchhandels entscheiden.“

426 Bewerbungen gingen 2020 ein, 60 Buchhandlungen davon waren zum ersten Mal vertreten.

Die drei „besten Buchhandlungen“

Buchhandlung Buchstabe, Neustadt in Holstein

Kinder- und Jugendbuchhandlung Der kleine Laden, Bonn

Wist – Der Literaturladen, Potsdam

Weitere fünf Buchhandlungen wurden als „besonders herausragend“ geehrt und erhalten dafür jeweils 15.000 Euro.

Die „besonders herausragenden Buchhandlungen“

Aegis Literatur Buchhandlung, Ulm

Buchhandlung LeseZeichen, Dresden

Buchhandlung Patz, Bienenbüttel

Buchhandlung Storm, Bremen

Buchhandlung Weltenleser, Frankfurt am Main

Neben den so ausgezeichneten Buchhandlungen erhielten weitere 100 Buchhandlungen das Gütsiegel als „hervorragende Buchhandlung“ und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 7000 Euro.

Hier alle Gewinner „herausragenden Buchhandlungen“ nach Bundesländern sortiert:

Baden-Württemberg

artes liberales, Heidelberg

Bücherpunkt, Blaubeuren

Buchhandlung Meiler, Schömberg

Buchhandlung Provinzbuch, Esslingen

Buchhandlung Rieger, Balingen

Buchhandlung Schneider-Jung, Karlsruhe

Buchhandlung Seiffert, Leinfelden-Echterdingen

Buchhandlung am Roten Tor, Oberderdingen

der Buchladen, Haslach im Kinzigtal

Kinder- & Jugendbuchhandlung Murkelei, Heidelberg

Unser Buchladen, Mössingen

Vaihinger Buchladen, Stuttgart

WortReich Literatur in Heidelberg, Heidelberg

Bayern

Autorenbuchhandlung, München

Barbaras Bücherstube, Moosburg

blattgold literatur, München

Buch & Cafe Lentner, München

Bücher Lehmann, Nördlingen

BücherJohann, Rosenheim

Bücherwurm, Adelsried

Buchhandlung Bräunling, Puchheim

Buchhandlung Bücherwurm, Nürnberg

Buchhandlung Genniges in Roth, Roth

Buchhandlung Kirchheim, Gauting

Buchhandlung Reichert, Burghausen

Lesbar, die Buchhandlung, Weilheim

Literarische Buchhandlung Ilse Wierny, Erlangen

Berlin

a Livraria / Mondolibro, Berlin

Buchhandlung Friebe mit Café, Berlin

buchhandlung paul+paula, Berlin

Buchhandlung Bayerischer Platz, Berlin

Einar & Bert Theaterbuchhandlung, Berlin

Fräulein Schneefeld & Herr Hund, Berlin

Geistesblüten, Berlin

Hundt Hammer Stein, Berlin

Schmargendorfer Buchhandlung, Berlin

Tucholsky-Buchhandlung, Berlin

Brandenburg

Buchhandlung Mahler, Eberswalde

Buchhandlung Schatzinsel, Bernau

Tenglers Buchhandlung, Senftenberg

Verlagsbuchhandlung Ehm Welk, Schwedt

Bremen

Buchhandlung Hübener, Bremerhaven

Lesumer Lesezeit, Bremen

Hamburg

Büchereck Niendorf Nord, Hamburg

Bücherstube Stolterfoht, Hamburg

Lesesaal Buchhandlung, Hamburg

Hessen

ABC-Buchladen, Kassel

Buch & Wein – Erlesenes, Frankfurt am Main

Büchergilde Wiesbaden, Wiesbaden

Bücherstube Gundi Gaab, Bad Soden

Buchhandlung Lesezeichen, Darmstadt

Buchhandlung Schutt am Uhrtürmchen, Frankfurt am Main

Buchhandlung spielen & LESEN, Wiesbaden

Buchhandlung Weddigen, Neu-Anspach

Buchladen am Freiheitsplatz, Hanau

Georg Büchner Buchladen, Darmstadt

Hexenbuchladen, Idstein

TFM – Centro do Livro e do Disco de Língua Portuguesa, Frankfurt am Main

Umstädter Bücherkiste, Groß-Umstadt

Mecklenburg-Vorpommern

+BUCH, Stralsund

Buchhaus Lange, Pasewalk

Dahlmanns Bazar, Sassnitz

Ein guter Tag – Literatur & so, Schwerin

Sequentiel Art, Rostock

Niedersachsen

Akademische Buchhandlung Calvör, Göttingen

die schatulle, Osterholz-Scharmbeck

Nordrhein-Westfalen

BiBaBuZe, Düsseldorf

Buch-Café Peter & Paula, Ratingen

Buchhandlung Blume, Oerlinghausen

Buchhandlung Böttger, Bonn

Buchhandlung Lothar Junius, Gelsenkirchen

Buchhandlung Schulz & Schultz, Düsseldorf

Buchhandlung Volk, Recke

Buchladen Eulenspiegel, Bielefeld

Buchladen Neusser Straße, Köln

Hansen & Kröger, Wiehl

Hilberath & Lange, Mülheim an der Ruhr

Kafka & Co., Detmold

Knirps & Riese, Köln

mondo buchhandlung, Bielefeld

Nicolibri Buchhandlung, Paderborn

Schatzinsel, Münster

Rheinland-Pfalz

Buchhandlung Blaue Blume, Kaiserslautern

Buchhandlung Heimes, Koblenz

Buchladen Ruthmann Bodenheim, Bodenheim

Erlesenes & Büchergilde, Mainz

hähnelsche buchhandlung, Hachenburg

Uni-Buch, Kaiserslautern

Saarland

Bücherhütte Wadern, Wadern

Buchhandlung Rote Zora Merzig, Merzig

Sachsen

Buchhandlung Südvorstadt, Leipzig

Kinderbuchladen Serifee, Leipzig

Rotorbooks, Leipzig

Stephanus Buchhandlung Moritzburg, Moritzburg

Sachsen-Anhalt

Jacobi & Müller, Halle/Saale

Mein Buchladen, Köthen

Schleswig-Holstein

Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel

Das Druckwerk, Bad Segeberg

Thüringen

Buchhandlung Am Schloß, Schleusingen

kleingedrucktes*, Erfurt

Zudem werden zehn Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Umsatz in den letzten drei Jahren über einer Million Euro lag, mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet.

Baden-Württemberg

Buch Greuter, Singen

Buchhandlung Rombach, Freiburg

Buchhandlung Straß, Baden-Baden

Bayern

Bücherwurm, Regensburg

Niedersachsen

Bücher Wenner, Osnabrück

Bültmann & Gerriets, Oldenburg

Lünebuch, Lüneburg

Nordrhein-Westfalen

Bücherstube Sankt Augustin, Sankt Augustin

Buchhandlung v. Mackensen, Wuppertal

Thüringen

Buchhandlung Peterknecht, Erfurt

Der Deutsche Buchhandlungspreis wird kleinen, inhabergeführten Buchhandlungen verliehen, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren