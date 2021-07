Das sind die besten Buchhandlungen

Buchhandel, Handel, Veranstaltung

Buchhandlung Mahr, Die Andere Buchhandlung und Müller & Böhm: Die drei besten Buchhandlungen Deutschlands kommen in diesem Jahr aus Langenau, Rostock und Düsseldorf. Das ist das Ergebnis des siebten Deutschen Buchhandlungspreises, der am Mittwoch offiziell vergeben wurde. Insgesamt 850.000 Euro an Preisgeldern wurde dabei unter den 118 Gewinnern verteilt. Die Gewinner erhalten ein Gütesiegel, verbunden mit Prämien in Höhe von jeweils 7.000 Euro, 15.000 Euro und 25.000 Euro. Zudem werden zehn Buchhandlungen, deren durchschnittlicher Umsatz über 1 Mio Euro lag, mit einem undotierten Gütesiegel ausgezeichnet.

Die Preisverleihung durch die Kulturstaatsministerin Monika Grütters erfolgte im Erfurter Kaisersaal und fand pandemiebedingt als hybride Veranstaltung statt mit einer Übertragung als Livestream. Die Pandemie habe die Arbeit der Buchhändlerinnen und Buchhändler extrem erschwert, „dennoch haben sie uns mit ihrer Fachkompetenz, ihrer Auswahl und Beratung durch diese Zeit der Krise begleitet“, würdigte Grütters die Arbeit der Sortimenter in ihrer Ansprache.

Sie verwies noch einmal auf die staatliche Unterstützung für das Engagement des Buchhandels: Neben dem Deutschen Buchhandlungspreis seien bislang 29 Mio Euro aus dem Rettungs- und Zukunftspaket „Neustart Kultur“ an die gesamte Buchbranche geflossen. Weitere 10 Mio Euro sollen in Kürze mit einer neuen Programmlinie als „Anerkennungsprämie für Buchhandlungen“ hinzukommen, kündigte Grütters an.

Drei Hauptgewinner

In der Kategorie der „besten Buchhandlungen“ wurden drei Buchhandlungen jeweils mit einem Gütesiegel und einer Prämie in Höhe von je 25.000 Euro ausgezeichnet.

Die Andere Buchhandlung von Manfred Keiper in Rostock, die bereits 2015 als „hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnet wurde, zeichnet sich durch ihr kuratiertes Sortiment und Veranstaltungsprogramm aus.

von in Rostock, die bereits 2015 als „hervorragende Buchhandlung“ ausgezeichnet wurde, zeichnet sich durch ihr kuratiertes Sortiment und Veranstaltungsprogramm aus. Der literarischen Buchhandlung Müller & Böhm im Heine-Haus in Düsseldorf wird bereits zum 5. Mal der Buchhandlungspreis verliehen. Inhaber Rudolf Müller ist bekannt für seine literarischen Veranstaltungen im Geburtshaus Heinrich Heines.

im Heine-Haus in Düsseldorf wird bereits zum 5. Mal der Buchhandlungspreis verliehen. Inhaber ist bekannt für seine literarischen Veranstaltungen im Geburtshaus Heinrich Heines. Die mit zahlreichen Kulturaktionen aktive Buchhandlung Mahr aus Langenau, deren Veranstaltungsreihe „Kultursommer“ buchreport erst vergangene Woche vorgestellt hat, wurde bereits viermal mit dem Buchhandlungspreis ausgezeichnet.

Weitere fünf Buchhandlungen wurden als „besonders herausragend“ geehrt und erhalten dafür jeweils 15.000 Euro.

Barbaras Bücherstube, Moosburg (Bayern)

Moosburg (Bayern) Felix Jud Buchhandlung , Hamburg (Hamburg)

, Hamburg (Hamburg) Agnes-Buchhandlung , Köln (Nordrhein-Westfalen)

, Köln (Nordrhein-Westfalen) MonOkel – Der Buchladen , Chemnitz (Sachsen)

, Chemnitz (Sachsen) Buchhandlung Almut Schmidt, Kiel (Schleswig-Holstein)

Neben den so ausgezeichneten Buchhandlungen erhielten weitere 100 Buchhandlungen das Gütsiegel als „hervorragende Buchhandlung“ und ein Preisgeld in Höhe von jeweils 7000 Euro.

Hier alle Gewinner „herausragenden Buchhandlungen“ nach Bundesländern sortiert:

BADEN-WÜRTTEMBERG

Anna Rahm mit Büchern unterwegs, Ravensburg

Botnanger Buchladen, Stuttgart – Botnang

Bücherstube an der Tiefburg, Heidelberg

Buchhandlung Gansler, Hockenheim

Buchhandlung Kieser, Schwetzingen

Buchhandlung Taube, Marbach

Eppelheimer Buchladen, Eppelheim

Kirchzartener Bücherstube, Kirchzarten

Klingberg, Freiburg

Kulturbuchhandlung Jastram, Ulm

LiteraDur Bücher & Noten, Remchingen

LOB Liane Opitz Bücher und Erlesenes, Heidelberg

Wortwerke Buchhandlung & Café, Rastatt

BAYERN

Bücher-Schmidt, Adelsdorf

BücherInsel in Frauenaurach, Erlangen

Buchhandlung am Färberturm Gunzenhausen

Buchhandlung H. Böhm., Pfarrkirchen

Buchhandlung LeseZeichen, Germering

Buchhandlung Ritzau, Pürgen

er-Lesen, Würzburg

Erlebnisbuchhandlung didactus, Kempten

Glockenbachbuchhandlung, München

Hugo Dorn, Bad Windsheim

Lesekatze – Bücher und mehr, Alzenau

Lesezeichen Buch & Caffé, Schwabach

lillemors frauenbuchladen, München

BERLIN

autorenbuchhandlung berlin, Berlin

Buchhandlung LeseGlück, Berlin

Buchhandlung Montag, Berlin

Buchlokal, Berlin

Hammett Krimibuchhandlung, Berlin

InterKontinental, Berlin

Kunst-Buch Kollwitzplatz, Berlin

Nicolaische Buchhandlung, Berlin

Prior & Mumpitz, Berlin

BRANDENBURG

Buchhandlung Mahler, Eberswalde

Buchhandlung Viktoriagarten, Potsdam

Buchkontor Teltow, Teltow

BREMEN

Findorffer Bücherfenster, Bremen

Georg Büchner-Buchhandlung, Bremen

golden shop, Bremen

HAMBURG

Buchladen Osterstraße, Hamburg

Buchhandlung im Schanzenviertel, Hamburg

Strips & Stories, Hamburg

HESSEN

Brencher Buchhandlung, Kassel

Buch VorOrt, Wiesbaden

Büchergilde Buchhandlung und Galerie, Frankfurt

Bücherstube Klingler, Hainburg

Büchertreppe, Wettenberg

Buchhandlung Bücherwurm, Borken

Buchhandlung Dichtung & Wahrheit, Wächtersbach

Buchhandlung Schindelhauer, Michelstadt

Buchhandlung Vaternahm, Wiesbaden

Flörsheimer Buchhandlung, Flörsheim

Hofbuchhandlung Vietor, Kassel

Kapitel43 – Zeit für gute Bücher, Rüsselsheim

Kronberger Bücherstube, Kronberg

schmökerstube, Roßdorf

MECKLENBURG-VORPOMMERN

Buchhaus Lange, Pasewalk

DER BUCHLADEN RÜGEN, Gingst

NIEDERSACHSEN

Altstädter Bücherstuben, Osnabrück

Buchhandlung Vogel, Reppenstedt

Buchhandlung zur Heide, Osnabrück

Hofbuchhandlung, Wardenburg

MaschaKascha-Schöne Bücher, Hannover

Sternschnuppe Buchhandlung, Hannover

NORDRHEIN-WESTFALEN

Altstadt-Buchhandlung, Ratingen

Bücher Beckmann, Werne

BücherZeit, Stadtlohn Buchhandlung

Bücherwurm, Datteln

Buchhandlung Bücken, Overath

Buchhandlung Klaus Bittner, Köln

Buchhandlung Lesezeit, Düsseldorf – Kaiserswerth

Buchhandlung Musial, Recklinghausen

Buchhandlung Sonja Vieth, Arnsberg

Buchhandlung van Wahden, Wermelskirchen

dreesen-lesen Die Buchhandlung Petra Dreesen, Dortmund

Goethe & Hafis Buchhandlung und Verlag, Bonn

GZ Bücherwelt, Köln

Koethers & Röttsches Buchhandlungs- und Verlagsgesellschaft, Herne

LESART, Rheda-Wiedenbrück

mondo buchhandlung, Bielefeld

Proust Wörter & Töne, Essen

Regenbogenbuchhandlung, Düsseldorf

Zweitbuch – Lesen & lesen lassen, Oberhausen

RHEINLAND-PFALZ

Nimmerland Kinderbuchhandlung, Mainz

SAARLAND

anne treib buch & papier, Lebach

Bücher König, Neunkirchen

SACHSEN

Buchhandlung Bücherwurm, Leipzig

Connewitzer Verlagsbuchhandlung Peter Hinke, Leipzig

Lessing und Kompanie, Chemnitz

Robert Philipp Buch-und Spielwarenhandlung, Großröhrsdorf

Universitas, Chemnitz

SACHSEN-ANHALT

heiter bis wolkig, Halle / Saale

SCHLESWIG-HOLSTEIN

Arkaden-Buchhandlung, Bargteheide

Buchhandlung Goeser, Rendsburg

Buchhandlung Schopf, Brunsbüttel

THÜRINGEN

C. Strecker, Christliche Buch- und Kunsthandlung, Mühlhausen

Contineo Buchhandlung, Erfurt

Jenaer Bücherstube, Jena

Für ein undotiertes Gütesiegel nominiert sind folgende Buchhandlungen: Bock & Seip Saarbrücken, Saarbrücken (Saarland)

Bücherinsel, Dieburg (Hessen)

Buchhandlung Bindernagel, Friedberg (Hessen)

Buchhandlung Graff.de, Braunschweig (Niedersachsen)

Buchhandlung v. Mackensen, Wuppertal (Nordrhein-Westfahlen)

Fontane Buchhandlung, Neuruppin (Brandenburg)

Johanna Röhrl, Regensburg (Bayern)

Schleichers Buchhandlung Dahlem-Dorf, Berlin (Berlin)

schmitz. die Buchhandlung, Essen (Nordrhein-Westfalen)

stories! Die Buchhandlung, Hamburg (Hamburg)

Der Deutsche Buchhandlungspreis wird kleinen, inhabergeführten Buchhandlungen verliehen, die ein anspruchsvolles und vielseitiges literarisches Sortiment oder ein kulturelles Veranstaltungsprogramm anbieten, innovative Geschäftsmodelle verfolgen oder sich im Bereich der Lese- und Literaturförderung für Kinder und Jugendliche engagieren.

Ausgewählt wurden die Preisträger aus 366 Bewerbungen von einer unabhängigen Fachjury unter Vorsitz des Verlegers Stefan Weidle (Weidle Verlag). Weitere Jurymitglieder waren Regina Vogel (Verlagsvertreterin), Gabriele Schink (Börsenverein des Deutschen Buchhandels), Manuela Reichart (Autorin, Literaturkritikerin), Reinhilde Rösch (Geschäftsführerin Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Landesverband Baden-Württemberg e.V.), Manfred Metzner (Verlag das Wunderhorn) und Jo Lendle (Hanser Verlag).