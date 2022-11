Kritische Wiedergeburt des Mutterseins

Verlage

Mutterschaft ist an besonders viele Erwartungen geknüpft. Junge Autorinnen hinterfragen Mutterliebe, Care-Arbeit und das Nicht-Muttersein. Dafür nutzen sie vielfältige Gattungen von Romanen bis zu Sachbüchern.

Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillen und im Folgenden Erziehung und Care-Arbeit – dass Mutterschaft eine enorme körperliche Herausforderung darstellt, ist grundsätzlich bekannt, jedoch oft nicht ausreichend anerkannt. Dass Mutterwerden und -sein auch psychisch herausfordert, wurde über Jahrhunderte kaum thematisiert. Zu sehr dominierte die Erzählung der Mutterliebe spendenden guten und glücklichen Mutter, ein Ideal, eine Erwartungshaltung, der viele Frauen nicht gerecht werden können und inzwischen auch nicht mehr wollen. Zuletzt offensichtlich wurde das durch die Debatte im Zuge der Corona-Pandemie, bei der es um die psychische Belastung durch multiple Aufgaben ging. Hinzu kommen weitere offene Schmerzpunkte: Was ist, wenn eine Frau gar nicht Mutter werden will? Was ist, wenn eine Frau ihre Mutterschaft bereut? Oder wenn schlicht akzeptiert würde, dass Mutterschaft auch negative Gefühle beinhaltet? Was, wenn versucht würde, die Parameter zu verbessern?

Bücher befeuern den kritischen Diskurs

Junge feministische Autorinnen schreiben seit einigen Jahren gegen das im Diskurs beherrschende Mutterglück an, in Form von Romanen, Sachbüchern und Ratgebern bzw. auch Mischformen.

Einen wichtigen Anstoß zur kritischen Auseinandersetzung mit dem Thema Mutterschaft gab die israelische Soziologin Orna Donath mit ihrer Studie „Regretting Motherhood“, die 2016 auf Deutsch bei Knaus erschien und von Penguin für März 2023 als Taschenbuchausgabe angekündigt wird. Das Sachbuch löste eine Kontroverse aus, die in verschiedenen Ausprägungen bis heute fortgeführt wird – auch im Buchmarkt, wo über die Jahre zunehmend mehr Titel zum Thema veröffentlicht werden. Einige Schlaglichter: 2019 erschien beispielsweise Rachel Cusks autofiktionale Erzählung „Lebenswerk“ bei Suhrkamp, wo sie seit Januar 2022 auch als Taschenbuch vorliegt. Auch Sheila Heti beschäftigte sich in „Mutterschaft“ (2019 als Hardcover bei Rowohlt) kritisch mit dem Thema. 2021 steuerte Mareice Kaiser „Das Unwohlsein der modernen Mutter“ (Rowohlt) bei.

Ausdruck in verschiedenen Formaten

Gerade im November erschienen sind zwei neue Sachbücher:

Jana Heinickes „Aus dem Bauch heraus. Wir müssen über Mutterschaft sprechen“ bei Goldmann (s. auch das Interview)

Linda Biallas‘ „Mutter, schafft. Die Rolle der Mutter im Kapitalismus und Patriarchat: ein Aufruf zur Revolution“ bei Haymon.

Langsam wird auch das Ratgeber-Segment erreicht, in dem der Fokus bisher meist auf dem Wohl des Kindes lag. So ist im September „Täglich grüßt das Schuldgefühl“ von Michele Liussi und Katharina Spangler bei Humboldt erschienen.

In den USA finden sich ebenso Neuerscheinungen kritischer Stimmen, darunter „Screaming on the Inside: The Unsustainability of American Motherhood“, das am 6. Dezember bei Mariner Books erscheint. Die „New York Times“-Kolumnistin Jessica Grose, die einen beliebten Newsletter zum Thema Elternschaft schreibt, verwebt in dem Buch ihre persönlichen Erfahrungen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen sowie historischen und aktuellen Berichten.

Belletristische Auseinandersetzung

Jüngere Romane, die von Muttersein bzw. Nicht-Muttersein handeln, sind z.B.:

Linn Strømsborg: „Nie, nie nie“ (2021, Dumont)

Maren Wurster: „Eine beiläufige Entscheidung“ (August 2022, Hanser Berlin)

Anna Hogeland: „Die Antwort“ (September 2022, Ullstein).

»Kritisch, couragiert und wütend«

Die jungen weiblichen Stimmen seien kritisch, couragiert und vor allem wütend, hat Stefanie Jaksch, Verlagsleiterin des österreichischen Verlags Kremayr & Scheriau, festgestellt. „Die Wut, die bleibt“ von Mareike Fallwickl (März 2022, Rowohlt) sei dafür nur ein Beispiel. Die jungen Autorinnen nähmen kein Blatt mehr vor den Mund, in der Literatur und auch in sozialen Netzwerken wie Instagram.

Jaksch legt Wert auf Weiblichkeit – im Team wie im Programm. 11 von 12 Frühjahrstiteln 2023 stammen von Autorinnen. Darunter ist auch Ana Wetherall-Grujić mit „Das Baby ist nicht das verdammte Problem“ (ET: Mai 2023), das mit 3000 Exemplaren an den Start geht und Müttern als Handreichung dienen soll. In Romanform setzte sich Jessica Lind mit „Mama“ bereits im August 2021 bei Kremayr & Scheriau kritisch mit Mutterschaft auseinander.

Viele Programmleiter hätten Angst, dass das Thema zu klein sei, hat Jaksch von vielen Autorinnen gehört, „aber welches Thema könnte größer sein?“, fragt sie. In der Ablehnung des Stoffes schwinge auch eine Geringschätzung weiblich konnotierter Themen mit, findet sie.

Fokus auf Frauen

Explizit weiblichen Stimmen wendet sich Anne Friebel mit ihrem Verlag Palomaa Publishing zu. Sie ist zudem Initiatorin des im März 2022 gegründeten Netzwerks „The Female Publisher“, das den Austausch von Frauen in der Branche fördern will.

„Aspekte weiblicher Lebensrealitäten finden nach wie vor zu wenig im gesellschaftlichen Diskurs statt, und Frausein wird noch nicht genügend abgebildet“, sagt sie. In ihrem Programm enthalten sind deshalb u.a. folgende Titel, die sich kritisch mit Mutterschaft auseinandersetzen:

„Bis eine* weint! Ehrliche Interviews mit Müttern zu Gleichberechtigung, Care-Arbeit und Rollenbildern“ von Nicole Noller und Natalie Stanczak, das 2021 erschien und ein großes Presseecho fand.

„Auch gut! Neue Impulse zum Frausein, zu gesellschaftlichen Erwartungen und dem eigenen Timing ab 30“ von Jennifer Klinge, das für März 2023 vorgesehen ist.

„Wenn Licht die Finsternis besiegt. Wie ich mit bipolarer Erkrankung mein Leben, Familie und Partnerschaft positiv gestalte“ von Nora Hille, das im September 2023 kommt.

„Wenn man keine gute Mutter ist, ist man eine schlechte Frau, so das gängige Narrativ“, sagt Friebel. Mutterschaft habe jedoch viel mehr Dimensionen als „alles ist wunderschön“, sie könne trotz Liebe anstrengend und nervtötend sein, sei so vielfältig wie die Menschen und müsse ehrlich besprochen werden.

Zum Sprachrohr werden

Gänzlich gegen Kinder hat sich die Autorin Nadine Pungs entschieden und bei Piper das Buch „Nichtmuttersein“ geschrieben, erschienen im Juli. Darin berichtet sie radikal offen auch über ihre Abtreibung und Sterilisation und startet mit Sätzen, „die jede Frau kennt“, wie ihre Lektorin Isabella Jaross sagt. Ein Ausschnitt: „Du weißt nicht, was du verpasst, warte mal, bis du welche bekommst, das ist nur eine Phase, jede normale Frau wünscht sich ein Baby …“.

„Man hat das Gefühl, man kann sich keine Meinung bilden, weil die ganze Gesellschaft mitredet“, sagt Jaross, es gebe zu wenig Vorbilder für andere Lebensentwürfe. Auch das will Pungs mit dem Buch ändern. Es soll Tabus auflösen, zum Nachdenken anregen, den politischen Diskurs anstoßen und vor allem für Selbstbestimmung sorgen.

Warum dominieren persönliche Schicksale in der Mutterschaftsliteratur? „Es sind einzelne Personen, die schreiben, aber keine Einzelschicksale“, sagt Jaross. Sie ist überzeugt, dass „Nichtmuttersein“ genau zum richtigen Zeitpunkt kommt, und hofft, dass es von Suchenden gefunden wird und sich zum Longseller entwickeln könnte.

Hanna Schönberg

Familie – im buchreport.magazin 11/2022 Das buchreport.magazin steht für Abonnenten von buchreport.digital im E-Paper-Archiv zur Verfügung.

Die gedruckte Ausgabe können Sie hier bestellen.