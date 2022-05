Scharze Schafe und Affenhitze

Bücher und Autoren, Verlage

Ein Blick in die SPIEGEL-Bestsellerlisten bringt in dieser Woche zwei neue Titel, die aus dem Stand auf Platz 1 springen. Beides sind Krimis.

Zunächst entführt Schriftstellerin, Journalistin und Drehbuchautorin Gisa Pauly ihre Leser wieder nach Sylt. „Schwarze Schafe“ tummeln sich in ihrem neuen Krimi, der bei Piper (11 Euro) erscheint und in der Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik den ersten Platz erreicht. Es ist der mittlerweile 16. Fall in der Mamma-Carlotta-Reihe von Pauly, in der sie ihre italienische Hauptfigur auf die Insel schickt, wo sie ihrem Schwiegersohn Erik Wolf, Hauptkommissar auf Sylt, das Leben mal mehr, mal weniger schwer macht.

Ebenfalls eine Fortsetzung ist auf Platz 1 der Bestsellerliste Hardcover Belletristik zu finden. Dort schicken Volker Klüpfel und Michael Kobr ihren Kommissar Kluftinger auf seinen 12. Fall. „Affenhitze“ heißt er und es geht um einen toten Professor und eine etwas seltsame Tagesmutter …

Der bei Ullstein veröffentlichte Titel ist für 24,99 Euro erhältlich.

