Krimi über gefährlichen Geschlechterhass

Bücher und Autoren, Schweiz

Christine Brands neuer Krimi dreht sich um eine der zentralen Fragen in der Kriminalliteratur: Hängen die beiden Fälle zusammen oder nicht? Denn im 5. Fall von TV-Reporterin Milla Nova und Polizeichef Sandro Bandini geraten Männer wie Frauen gleichermaßen in Gefahr: Ein Mann wird tot ans Bett gefesselt und mit Stöckelschuhen an den Füßen gefunden. Er ist nicht der Einzige, dem vorab gedroht wurde. Gleichzeitig schießt ein Mann in einer Frauendisco in einem linken Kulturzentrum um sich.

Milla Nova ermittelt mit ihrem blinden Freund Nathaniel in der Welt der sogenannten Incels, einer Community aus alleinstehenden Männern, deren Frauenhass sie vereint. Es gilt herauszufinden: Kreisen beide Taten zufällig um Geschlechterrollen und Hass oder besteht ein Zusammenhang?

„Der Feind“ steigt neu auf Rang 3 der monatlichen Belletristik-Bestsellerliste der Schweiz ein.

Die im Schweizer Emmental geborene und heute vielreisende Autorin Christine Brand arbeitete u.a. als Redakteurin und Gerichtsreporterin und veröffentlicht bei Blanvalet auch True-Crime-Titel über Kriminalfälle, die sie begleitete. In der Schweiz steht sie regelmäßig auf der Bestsellerliste. In Deutschland ist ihr das bisher einmal gelungen: Der 1. Band der „Milla Nova“-Reihe, „Blind“, erreichte 2019 Platz 17 im Ranking Paperback Belletristik.

Zu den Schweizer Bestsellerlisten geht es hier.