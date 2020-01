KNV: DPD-Kooperation betrifft Bücherwagen-Kunden nicht

Handel

KNV Zeitfracht hat mit seiner Meldung über eine strategische Partnerschaft mit dem Paketdienst DPD für Irritationen in der Buchbranche gesorgt. Mit der Botschaft „KNV Zeitfracht geht neue Wege in der Buchlogistik“ hatte der Buchlogistiker angekündigt, dass künftig DPD Kunden der KNV Zeitfracht mit Buch- und Medienprodukten beliefern werde. Das gelte auch für den Handel: Das Angebot erstrecke sich nicht nur auf E-Commerce-Lieferungen an Privatpersonen, sondern „auch auf Sendungen an die Kunden im Buchhandels- und Verlagsauslieferungsgeschäft“. Tatsächlich bleibt aber bei der Belieferung des Handels mehr oder weniger alles beim Alten.

KNV Zeitfracht hat seine Mitteilung, dass sich die DPD-Zustellung auch auf Sendungen an die Kunden im Buchhandels- und Verlagsauslieferungsgeschäft erstreckt, mittlerweile auf Nachfrage präzisiert: Das Angebot betreffe nur „Lieferungen an Kunden, die auch bisher nicht über den Bücherwagendienst, sondern über KEP-Dienstleister (Kurier-, Express- und Paketdienste) oder Speditionen beliefert werden. Diese können nun ab sofort das DPD-Angebot nutzen und von den Vorteilen profitieren.“

Die vollmundige Ankündigung, „KNV Zeitfracht geht neue Wege in der Buchlogistik“, relativiert sich damit auf die Zusammenarbeit mit einem bestimmten Paketdienst.