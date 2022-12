Kleines November-Minus, aber robuste Buchnachfrage

Die Konsumstimmung in der Schweiz ist mies, die Verbraucher sorgen sich um die weitere wirtschaftliche Entwicklung und die eigene finanzielle Lage. Während europäische Nachbarn unter hohen Preissteigerungen leiden, sind die Preise in der Schweiz aber noch vergleichsweise stabil, die Inflationsrate betrug zuletzt nur 3%. In diesem Gesamtumfeld hat der deutschschweizerische Buchmarkt im November jetzt bei gleicher Zahl an Verkaufstagen wie im Vorjahr ein Umsatzminus eingefahren. Dieses relativiert sich aber im Mehrjahresvergleich: Gegenüber November 2019 liegt der Gesamtmarkt im Plus, der Absatz war stabil.

Die Details liefert der buchreport-Umsatztrend auf Basis des Handelspanels von Media Control: