Kiepenheuer & Witsch im Bestsellerglück

Kiepenheuer & Witsch stellt aktuell in 3 von 6 Kategorien der wöchentlichen SPIEGEL-Bestsellerlisten die Nummer 1. Nachdem er bereits seit einigen Wochen mit Kurt Krömers Autobiografie das Ranking Hardcover Sachbuch anführt, sichert er sich in dieser Woche mit den Neuerscheinungen von Gil Ribeiro und Monchi auch die beiden Spitzenplätze in den Paperback-Kategorien.

Neu auf Platz 1 im Belletristik-Paperback ist „Einsame Entscheidung“, der 5. Band der in Portugal spielenden Krimireihe, den KiWi mit einer Startauflage von 100.000 Exemplaren in den Handel gebracht hat. Von Band 1 bis 4 wurden insgesamt 750.000 Exemplare verkauft.

Bei der Vermarktung des aktuellen Titels stand im Fokus, die Ribeiro-Fans (hinter dem Pseudonym steckt der deutsche Autor Holger Karsten Schmidt) zu erreichen, u.a. mit Onlinemaßnahmen und Printanzeigen: „Wir ziehen die Bewerbungen bis in den Sommer, um auch als Urlaubslektüre gesehen zu werden“, erklärt KiWi-Vertriebsleiterin Sabine Glitza. Noch in diesem Jahr soll außerdem die ARD-Verfilmung von Band 1 ins TV kommen und für weitere Aufmerksamkeit sorgen.

Im Sachbuch-Paperback erobert Monchi alias Jan Gorkow den Bestsellerthron: Der Sänger der Punkband „Feine Sahne Fischfilet“ berichtet in „Niemals satt“, wie er es in nur einem Jahr geschafft hat, 65 Kilo abzunehmen. Der Autor zeigt mit vielen Interviews Medienpräsenz, für weitere Online-Sichtbarkeit hat KiWi u.a. Werbeclips auf Youtube und Instagram geschaltet.