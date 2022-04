Penguin Random House spendet Kinder- und Jugendbücher an Münchner Tafel

Leseförderung, Verlage

Im vergangenen Jahr hatte die Penguin Random House Verlagsgruppe (PRH) eine Kooperation mit der Münchner Tafel ins Leben gerufen. Damals verteilte PRH bereits rund 300 Kinder- und Jugendbücher an der Ausgabestelle Milbertshofen.

In diesem Jahr hatte der Verlag sogar über 1.100 solche Bücher dabei, die in Hasenbergl überreich wurden. Die Spendenaktion solle Freude am Lesen und an Geschichten wecken und sei Teil des jahrelangen Engagements der Penguin Random House Verlagsgruppe für die Förderung der Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen, wie es in einer Mitteilung heißt.

Susanne Krebs, Verlagsleiterin der Verlage cbj, cbt und Penguin Junior , betont: „Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Spendenaktion mit der Münchner Tafel wieder aufleben lassen können und dass wir für die Familien vor Ort erneut eine Tafel voller Geschichten auftischen dürfen! Für Vielfalt im Angebot ist gesorgt – wir wünschen uns, dass wir damit bei möglichst vielen Kindern ins Schwarze treffen und sie zum Lesen inspirieren!“

Aktuell versorgt die Münchner Tafel 22.000 Gäste, davon über 7.000 Kinder an 28 Ausgabestellen. Hinzugekommen ist seit 3 Wochen eine zusätzliche Ausgabe am Samstagnachmittag für geflüchtete Menschen aus der Ukraine, wo zurzeit ca. 1000 Ukrainer*Innen versorgt werden. Jede Woche werden 125 Tonnen Lebensmittel gerettet und an Gäste verteilt