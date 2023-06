Kiepenheuer & Witsch beendet Zusammenarbeit mit Till Lindemann

Bücher und Autoren, Verlage

„Rammstein“-Sänger Till Lindemann muss sich aktuell mit schweren Vorwürfen befassen. Eine Recherche von „Süddeutscher Zeitung“ und „NDR“ hatte ein mögliches Muster von Machtmissbrauch und sexuellen Gefälligkeiten aufgedeckt, das nun auf juristischem Wege geklärt werden muss. Gegenüber den Redakteuren beschreiben verschiedene mutmaßliche Opfer, wie junge Frauen offenbar gezielt rekrutiert wurden, um mit dem „Rammstein“-Sänger Sex zu haben. Zwei Frauen berichten zudem von sexuellen Handlungen, denen sie nicht zugestimmt hätten. Die Frauen äußern sich anonym vor der Kamera und hätten ihre Aussagen gegenüber „NDR“ und SZ an Eides statt versichert, heißt es u.a. beim „NDR“.

Nachdem sich am Donnerstag und Freitag weitere mögliche Betroffene zu Wort gemeldet hatte, reagiert nun auch der Verlag Kiepenheuer & Witsch, bei dem 2013 Lindemanns Buch „In stillen Nächten“ erschien. In dem Gedichtband finden sich auch Darstellungen sexueller Gewalt, die der Verlag zuletzt noch sehr vehement und mit Blick auf die „Freiheit der Kunst“ verteidigt hatte und für eine Trennung zwischen Autor und dem „lyrischen Ich“ geworben hatte. Der Band war nach Erscheinen kurzfristig auch einmal in der Bestsellerliste Hardcover Belletristik geführt worden.

Jetzt stellt sich die Lage aus Verlagssicht anders da, nachdem ein Video kursiert, in dem Lindemann „sexuelle Gewalt gegen Frauen zelebriert“. Verlegerin Kerstin Gleba nennt dies eine „Verhöhnung“ der bisherigen Haltung des Verlags. Lindemann habe „unverrückbare Grenzen“ überschritten, das Vertrauensverhältnis sei „unheilbar zerrüttet“. Daher beende man die Zusammenarbeit mit dem Sänger.

Die gesamte Mitteilung des Verlags: