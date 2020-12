Ingrid Kalteneggers »Das Glück ist ein Vogerl« kommt im TV

Bücher und Autoren

Weil die Karriere als Schauspielerin nach dem Studium an der Folkwang Universität der Künste in Essen nicht so richtig in Schwung kommen wollte, entschied sich die Österreicherin Ingrid Kaltenegger für ein weiteres Studium: Drehbuch. Ihr Abschlussprojekt an der Internationalen Filmschule Köln hieß „Das Glück ist ein Vogerl“. Ein Film entstand aus der Arbeit jedoch nicht. Stattdessen wurde aus dem Drehbuch ein Roman, der 2017 unter gleichem Titel bei Hoffmann und Campe veröffentlicht wurde. Heute liegt der „Das Glück ist ein Vogerl“ zudem als Taschenbuch bei Atlantik vor.

Nun wurde Kalteneggers Roman für den Film „Das Glück ist ein Vogerl“ wieder zum Drehbuch umgearbeitet, sodass die Geschichte nun doch ihrer eigentlichen Bestimmung nachkommt. Das Erste zeigt die TV-Adaption am 16. Dezember, um 20.15 Uhr, im Rahmen der Reihe „Film-Mittwoch“ als Free-TV-Premiere.

Zum Inhalt: Die Ehe kriselt, die pubertierende Tochter nervt und anstatt ein trostloses Dasein als Musiklehrer zu fristen, wäre Franz (Simon Schwarz) eigentlich viel lieber Rockgitarrist. Als ob das alles nicht schlimm genug wäre, wird Franz kurz vor Weihnachten auch noch Zeuge eines Unfalls, bei dem ein alter Mann ums Leben kommt. Kurz darauf begegnet ihm der Geist des Verstorbenen – und bietet Franz einen interessanten Deal an.

Weitere Premieren mit Buchbezug in TV und Stream:

»Deine letzte Stunde« (ab 11. Dezember auf Netflix)

Die Miniserie „Deine letzte Stunde“ basiert auf dem gleichnamigen Thriller von Carlos Montero. Der bei Bastei Lübbe veröffentlichte Roman erzählt von der jungen Lehrerin Raquel, die eine neue Stelle antritt. Ihre Vorgängerin hatte sich das Leben genommen – und schon bald sieht auch Raquel ihr Leben in Gefahr.

»Meg« (13. Dezember, 20.15 Uhr, ProSieben)

Im Marianengraben hat der Urzeit-Hai „Carcharodon megalodon“ überlebt und durch eine Verkettung von Zufällen gelingt es dem Raubtier, in die oberen Wasserschichten aufzusteigen. Hier sorgt der gigantische Hai erwartungsgemäß für Unruhe. Eine Gruppe von Forschern (u.a. Jason Statham) nimmt die Jagd auf – doch wer ist hier eigentlich wirklich der Jäger?

Der Actionfilm „Meg“ lief 2018 in den deutschen Kinos. Ein gleichnamiger Roman von Steve Alten über den Urzeit-Hai Megalodon liegt bei Heyne vor.



»The Equalizer 2« (13. Dezember, 22.30 Uhr, ProSieben)

Der ehemalige Elite-Agent Robert McCall (Denzel Washington) arbeitet als Fahrer bei einem Internet-Mitfahrportal – und sorgt privat auf der Suche nach innerem Frieden als „Schutzengel“ für allerlei Leute für Gerechtigkeit. Richtig wütend wird er allerdings, als eine Freundin aus alten Agenten-Zeiten ermordet wird…

Die „Equalizer“-Filmreihe basiert auf einer TV-Serie aus den 1980er-Jahren. Michael Sloan, Miterfinder der Serie, hat die Geschichte in Romanform weitergeführt: „Equalizer“ und „Equalizer. Killed in Action“ sind inhaltlich kurz vor dem ersten Kinofilm angesiedelt und in diesem Jahr bei Luzifer erschienen.