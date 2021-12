IG Hörbuch zeichnet Buchhändler aus

Buchhandel

Die Interessengruppe (IG) Hörbuch des Börsenvereins verleiht die Auszeichnung „Hörbuchmensch des Jahres 2021“ an eine ganze Berufsgruppe: Sie ehrt die Sortimentsbuchhändler in Deutschland für ihr Engagement fürs Hörbuch. Stellvertretend für ihre Kollegen überreichte Kilian Kissling, Sprecher der IG Hörbuch und Vorstandsmitglied im Börsenverein, die Auszeichnung heute an Buchhändlerin Stefanie Westenberger von der Buchhandlung Graff in Braunschweig.

„Wir wollten in diesem Jahr ein Zeichen setzen und uns bei den vielen Kolleginnen und Kollegen im Sortiment bedanken, die in den vergangenen eineinhalb Jahren trotz aller Belastungen unserem Medium in seinem physischen, haptischen Format die Treue gehalten und sich dafür engagiert haben. Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, dass ich heute mitten in diesem sehr besonderen Weihnachtsgeschäft die Auszeichnung an eine besonders tatkräftige Anwältin des Hörbuchs übergeben darf: Stefanie Westenberger, die sich für unser Medium auch in der Pandemie vorbildlich engagiert hat”, sagte Kilian Kissling.

Die gelernte Buchhändlerin Stefanie Westenberger ist seit 2011 in der Buchhandlung Graff in Braunschweig tätig. In Zusammenarbeit mit den Hörbuchverlagen stellt sie seit März 2018 regelmäßig das „Hörbuch des Monats“ im Newsletter der Buchhandlung Graff vor. Sie sorgt dafür, dass „ihre Hörbücher“ immer gut im Laden präsentiert werden, auch begleitend zur aktuellen Spiegel-Bestsellerliste.

Die Ehrung „Hörbuchmensch des Jahres“ verleiht die IG Hörbuch seit 2013 an Persönlichkeiten, die sich besonders um das Medium Hörbuch verdient gemacht haben. Gewürdigt werden kann etwa eine Initiative, deren Wirkung über die Interessen des eigenen Hauses hinaus geht, eine Initiative, die einem größeren Kreis von Hörbuchunternehmen zugutekommt, eine besondere kreative Leistung, eine besondere Innovation oder ein besonderes Engagement für das Hörbuch. Als Jury für die Auszeichnung fungiert der Sprecherkreis der IG, der aus den Vorschlägen seiner Mitglieder den Preisträger wählt. Im vergangenen Jahr erhielten die Erfinder der Toniebox, Patric Faßbender und Marcus Stahl, die Auszeichnung.