Holtzbrinck bündelt Kinder- und Jugendbuchprogramme

Verlage

Die Holtzbrinck-Buchverlage führen ihre Kinder- und Jugendbuchprogramme zusammen. Ab dem 1. Januar 2024 wird das 1972 im Rowohlt Verlag gegründete Kinder- und Jugendbuchprogramm Rotfuchs gemeinsam mit den Programmen von Fischer unter der Geschäftsführung von Susanne Krebs und Meike Knops geleitet. Die Rotfuchs-Redaktion bleibt an ihrem Standort in Hamburg.

„Im letzten Jahr hat Rotfuchs 50. Geburtstag und damit auch die Erfolgsgeschichte eines traditionsreichen Kinderbuch- und Jugendbuchprogramms bei Rowohlt gefeiert. Rotfuchs war von Anfang an rebellisch und eigenständig und wird nun in der neuen Kinder- und Jugendbucheinheit seinen Weg gehen“, sagt Rowohlt-Geschäftsführerin Nicola Bartels. In dem Zusammenschluss sieht Bartels „eine große Chance für Rotfuchs, weiterhin den Anforderungen des sich dynamisch entwickelnden Kinderbuchmarktes gerecht zu werden“.