Hörbuchverlag RBmedia expandiert nach Frankreich

Anfang des Jahres hatte der US-amerikanische Hörbuchverlag RBmedia auf dem deutschen Markt Fuß gefasst. Damals übernahm das Unternehmen den Münchner Anbieter Abod. Schon damals war die Marschrichtung expansiv angelegt.

Jetzt hat RBmedia auch in Frankreich einen Fuß in der Tür. Der Hörbuchverlag Éditions Thélème gehört nun zum Portfolio von RBmedia, wie dasUnter dieser Marke werden künftig der bestehende Hörbuchkatalog von Éditions Thélème und alle neuen französischsprachigen Titel, die RBmedia in Zukunft veröffentlicht, erscheinen.

Der 1990 gegründete Verlag Éditions Thélème hat sich auf die Veröffentlichung französischsprachige Hörbücher im Bereich der klassischen und zeitgenössischen Literatur von Autoren der Vergangenheit und Gegenwart wie Marcel Proust, Victor Hugo, Plato, Jane Austen und Emily Bronté spezialisiert.

Mit den bisherigen Zukäufen hat sich RBmedia Platz geschaffen auf den englischen, spanischen und deutschen Märkten, nun auch in Frankreich – und damit Teil der Expansion in weitere Sprachräume.

RBmedia gehört zu den größten Hörbuchverlagen der Welt und hält derzeit rund 60.000 exklusive Titel, die über alle relevanten Kanäle von Audible über Bookbeat, iTunes oder Google Play verfügbar sind.