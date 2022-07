Mit Blutsaugern zum Bestseller-Erfolg

Bücher und Autoren

Der australische Autor Jay Kristoff entwickelt Fantasy- und Science-Fiction-Stoffe für erwachsene und jugendliche Leser, die er meist zu Serien ausbaut. In Deutschland war er zuletzt mit seiner Rache-Trilogie „Nevernight“ über eine junge Assassine erfolgreich. Alle Formate zusammengerechnet, hat Fischer Tor bisher rund 93.000 Exemplare der Reihe verkauft. Der „Nevernight“-Abschlussband erreichte 2020 Platz 12 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik.

Mit dem Auftaktband zu seiner neuen Serie, in der er sich dem beliebten Blutsauger-Genre widmet, gelingt Kristoff jetzt der Sprung in die Top 10 des Rankings: „Das Reich der Vampire“ ist in dieser Woche höchster Neueinsteiger auf Platz 10. In dem Roman schildert Kristoff eine Welt, in der Menschen gegen Armeen von Vampiren kämpfen. Im Mittelpunkt des ersten Bands steht Gabriel de León, Mitglied eines Ordens von Vampirjägern, die von silbernen Tätowierungen geschützt gegen das Böse in den Kampf ziehen.

Die im September 2021 erschienene Originalausgabe war bereits auf den Bestsellerlisten von „New York Times“ und der britischen „Sunday Times“. In Deutschland hat Fischer Tor, das Fantasy- und SF-Label des zur Holtzbrinck-Gruppe gehörenden Verlags, „Das Reich der Vampire“ in einer Startauflage von 25.000 Exemplaren in den Handel gebracht, begleitet u.a. von einer Influencer-Kampagne, bei der 20 ausgewählte Fantasy-Influencer das Buch promoten. Geplant sind zwei weitere Bände von „Das Reich der Vampire“, der nächste wird voraussichtlich im Frühjahr 2024 erscheinen.